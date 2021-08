Mărturia unui cunoscut fotbalist român mutat de 15 ani în Grecia: „Te doare să vezi oamenii îndurerați, se simte durerea și frica”

„O catastrofă biblică”, astfel a fost catalogată drama prin care trece Grecia de câteva zile, după incendiile masive de vegetație din republica elenă, în zona limitrofă Atenei, pe insula Evia și în alte zone ale țării. În plin sezon estival, chiar dacă Grecia este în „zona roșie”, în plină pandemie de coronavirus, este una dintre cele mai vizitate regiuni ale Europei de către turiștii din toată lumea. Printre țările ce ajută în lupta cu flăcările este și România, care a trimis un convoi cu peste o sută de pompieri ce vor sprijini autoritățile elene.

De 15 ani stă acolo

În acest moment, grecii sunt consternați de întreaga situație, mai ales că s-au mai confruntat cu o tragedie asemănătoare în urmă cu doi ani, în aceeași zonă.

Printre oamenii care se roagă pentru stingerea incendiilor și revenirea la o viață normală se numără și românul Cosmin Bărcăuan, 43 de ani, fost internațional al naționalei României, fotbalist campion cu Dinamo București, care s-a stabilit în Grecia din 2006. După ce a evoluat pentru OFI Creta și PAOK Salonic, orădeanul la origini trăiește în nordul țării, la câteva zeci de minute de Salonic, într-un orășel, Petralona, recunoscut pentru peștera din urbe, principala atracție pentru turiști. La câteva minute de Mediterana albastră.

„Nu te pui cu Doamne-Doamne”

Grecia traversează acum cel mai puternic val de căldură din ultimii 30 de ani, cu temperaturi care s-au situat în jurul valorii de 40 de grade Celsius pentru mai multe zile la rând, detaliu ce-a influențat incendiile din zona centrală a țării.

„E sufocant, sincer, n-am trăit în viața mea zile atât de multe și de calde. Și noaptea este insuportabil, zile la rând. Pe timpul zilei, termometrele trec serios de 40 de grade Celsius, noaptea sunt peste 30 de grade Celsius. Se topește asfaltul. Noi, în zona Salonicului, n-am avut probleme cu incendiile, dar este terifiant când deschidem televizorul sau ce aud la radio. E nebunie maximă, am văzut că și românii au trimis pompieri în Grecia, un gest lăudabil. E îngrozitor, nu te pui cu Doamne-Doamne, nu ai ce să faci!”, a mărturisit Bărcăuan pentru Libertatea, într-un dialog telefonic.

„Se simte de aici durerea și frica”

Cosmin a povestit că nu are curaj să mai privească la TV scenele de salvare și tot ceea ce se întâmplă în zona insulei Evia.

„Aici, la noi, sus, în nord, e în regulă, doar ne luptăm cu căldura și cu grijile. Dar acolo, jos, au rămas oamenii fără case. Nu mai dau drumul la televizor, nu mai ascult la radio. Îmi mut atenția pe familie, eu și soția, Vaso, avem doi copii, Cosmin junior, de 12 ani, și Eva, de 10 ani, le-am transmis să stea liniștiți, să nu se panicheze. În zona noastră, a Salonicului, oamenii sunt dintr-o bucată, urmașii lui Alexandru Macedon, nu e panică nici dacă vine războiul! Dar te doare să vezi oamenii îndurerați, în țara ta, parcă se simte de aici durerea și frica”, a dezvăluit ardeleanul, care trăiește la aproape 500 de kilometri de ținutul care se confruntă cu o nouă tragedie.

Pensiunea a rămas închisă

Bărcăuan are soție grecoaică, familia a avut și o pensiune, dar care este închisă pentru al doilea an la rând, din cauza pandemiei. „Până nu s-or liniști lucrurile cu virusul, nu am mai plecat nicăieri în vacanță. Avem marea la câțiva kilometri, mergem doar până acolo. Pensiunea este închisă, nu i-am dat drumul nici în acest an. Protocolul COVID este strict, nu te joci! Pe noi nu ne-a distrus, că nu trăiam neapărat din asta, era un bonus, pentru copii, dar altora le-a rupt capul, practic. Multe afaceri sunt compromise, al doilea an la rând”, a mărturisit fostul fotbalist.

„Puhoi de români și de sârbi”

Halkidiki, una dintre locațiile atât de vizitate de turiștii români în ultimii ani, este la câțiva kilometri depărtare. O bună parte a sezonului estival a strâns foarte mulți oameni sosiți în concediu în Halkidiki și stațiunile limitrofe zonei Salonicului. „De câteva săptămâni, de când Grecia a intrat în zona roșie, situația s-a mai schimbat. Dar până atunci, parcă niciodată n-am văzut atâția români în această zonă, puhoi! Mașini cu numere de România ca niciodată. Românii și sârbii aproape că invadaseră zona. Acum, sunt mai puțini, dar sunt turiști în continuare”, a povestit Bărcăuan.

