În luna mai, Gheorghe Fron şi soţia acestuia au fost internaţi cu noul coronavirus la Spitalul Judeţean din Suceava, însă chiar dacă au învins virusul au rămas cu probleme de sănătate.

Primarul are probleme cu rinichii, iar soţia acestuia a rămas cu o capacitate pulmonară de doar 64%/.

Am avut cam trei luni de zile probleme cu rinichii, dar familia mea încă are probleme. De exemplu, soţiei plămânii îi funcţionează la 64% din capacitate. Suntem sub tratament.

Gheorghe Fron: