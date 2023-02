Mărturia unui român chemat să muncească din nou în Siria: „Poate că acum eram și eu prins sub dărâmături”

Două seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul, de 7,8 grade pe scara Richter, care a avut loc la ora 4.17 dimineață, la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de sud a țării, în provincia Gaziantep, a fost resimțit puternic și în Siria, unde au fost anunțate peste 1.700 de decese, potrivit presei internaționale.

Valeriu Tița a lucrat în mai multe ori în Siria, ultima oară ca selecționer al naționalei de fotbal

La un telefon distanță de tragedie

Valeriu Tița a lucrat în mai multe rânduri în Siria, ultima oară chiar în urmă cu un an a fost selecționerul naționalei de fotbal. Tehnicianul de 56 de ani a câștigat în 2010 inclusiv Cupa Asiei cu Al Ittihad Alep, grupare ce l-a solicitat sâmbăta trecută să se întoarcă la cârma formației, pentru a sprijini lupta la titlu.

„Mi-e greu să vorbesc, fiindcă sentimentele se amestecă. Sâmbătă, m-au sunat oamenii de la Al Ittihad, de la Alep, m-au chemat să preiau echipa, că se luptă la titlu. Parcă m-a ghidat Dumnezeu. «Vă rog să mă scuzați, nu vă supărați, dar nu vreau să plec din țară, din România, am ceva probleme de rezolvat». Oamenii au insistat, era tentantă lupta pentru un nou trofeu, dar am spus pas. Apoi, luni dimineață, am văzut ce s-a întâmplat. E groaznic”, a mărturisit Valeriu Tița pentru Libertatea.

„Prietenii mă întreabă: «Cu ce i-am greșit lui Allah, că ne rugăm zilnic?!»”

Nordul Siriei a fost devastat de cutremurele ce au avut loc luni dis de dimineață. Cutremurul s-a resimțit mai ales în orașul Alep, fost centru comercial al Siriei dinainte de război. Războiul a lăsat deja urme asupra urbei. La începutul lui 2023, 13 persoane au fost ucise când o clădire de cinci etape a căzut. Alep este sub control guvernamental, doar că mulți sirieni trăiesc în clădiri dărăpănate.

„Am mulți prieteni acolo, vorbim frecvent, este greu de descris în cuvinte durerea pe care o au acei oameni. Mi-au zis că 35% din clădirile Alepului au fost puse la pământ de acest cutremur. Oricum, clădirile erau ca vai de ele după război, erau deteriorate. Mi-e greu și să vorbesc cu oamenii de acolo, v-am zis, durerea este uriașă. «Cu ce am greșit noi? Cu ce l-am mâniat pe Allah, fiindcă ne rugăm zilnic, iar după război ne-a dat cutremurul ăsta? De ce?». Reacțiile lor te debusolează”, a povestit Tița.

Un copil mort în război, altul la cutremur

Valeriu are un fost colaborator de la naționala Siriei, lovit de acest cataclism. „Am vorbit cu un fost antrenor de-ai mei. Mi-a zis că i-a murit băiatul la Universitate, a fost prins sub dărâmături. M-a lovit crunt! Știam că a mai avut un copil, un băiat, ucis de război. Vă dați seama ce drame sunt acolo?! Mulți sirieni nu știu de ce a pornit războiul acolo, acum a venit și cutremurul. Oamenii ăia cum scapă de o nenorocire, cât de cât, dau de alta”, spune românul.

„Acum, stau și mă gândesc că, dacă aș fi acceptat oferta sâmbătă, să mă întorc în Siria, oricum oamenii voiau să vin de urgență la Alep, poate că eram și eu prins sub dărâmături sau, Doamne ferește!, cine știe pe unde”, a mai spus acesta.

„Cenușiul vieții din Alep mi-aduce aminte de trecutul nostru”

Anul trecut, într-un material publicat de Libertatea, Valeriu Tița, la acea vreme selecționerul naționalei siriene, povestea cum este viața lui pe tărâmul unde lacrimile udă pământul sfâșiat de războaie și lupte civile. Conflictele armate nu l-au ținut departe pe român de Siria sau de o zonă de care cei mai mulți ar fugi mâncând pământul.

A fost selecționerul Siriei, le-a pregătit pe Al Ittihad și Al Mina Basra, iar în lumea arabă, pe Al Sharjah (Emiratele Arabe Unite), pe Al Faisaly (Iordania), pe Safa și pe Al Nejmeh (Liban) și pe Al Orubah (Arabia Saudită).

„E liniște, da, dar se simte, se vede că țara a trecut printr-un război ce a lăsat în urmă 400.000 de morți. De la clădiri, la pulsul oamenilor, iar la intrare în oraș sunt filtre de poliție și de armată. Este o atmosferă care te apasă, deși eu îndrăgesc mult zona și țara. Cândva, în Siria era o viață înfloritoare, acum e multă tristețe. Oamenii sunt necăjiți, dar sufletiști. Alep mă duce cu gândul la trecutul nostru, când eram în comunism. Inflația e uriașă, oamenilor le e greu să se pună iar pe picioare”, a relatat Tița pentru Libertatea în ianuarie 2022.

