Avionul Air India a ajuns deasupra capitalei afgane duminică după-amiază, iar pilotul a fost anunțat de turnul de control să rămână în aer, fără a i se da un motiv. Potrivit unor surse din cadrul companiei aeriene, citate de BBC, timp de 90 de minute, avionul a zburat deasupra Kabulului la 5.000 de metri înălțime fără a avea permisiunea să aterizeze, iar cel puțin alte două aeronave ale altor companii aeriene făceau același lucru.

Deși zborul de la Dehli la Kabul durează, în general, între 105 și 120 de minute, avionul a aterizat duminică la trei ore și jumătate după decolare, iar unii dintre pasageri spun că se putea simți „tensiunea de la sol”, deși nu era clar ce se întâmplă.

Persoanele aflate în avionul Air India au văzut pistele înconjurate de soldați și avioane civile aparținând Pakistanului și Qatarului, aflate la sol.

„Am auzit că angajații aeroportului se adăposteau în aeroport și că au existat o mulțime de oameni care încercau să intre”, a declarat un pasager din zborul Air India.

Avionul a decolat spre Dehli după o oră și jumătate, cu 129 de pasageri la bord. Printre ei, oficiali afgani, cel puțin doi parlamentari și un consilier superior al fostului președinte, însă cei mai mulți erau civili care s-au grăbit să-și părăsească țara.

Spre seara zilei de duminică tot mai mulți afgani au gonit spre aeroport. Cel puțin cinci oameni au murit în haosul creat acolo, potrivit Reuters, care citează martori. Un bărbat a povestit că a văzut cum cinci trupuri sunt urcate într-un vehicul, în timp ce un alt martor a declarat că nu se poate spune cu exactitate dacă oamenii au murit călcați în picioare sau au fost împușcați.

Aeronavele marilor companii aeriene internaționale, precum United Airlines, Virgin Atlantic, Emirates, Flydubai sau Lufthansa, evită spațiul aerian afgan, în condițiile în care aeroportul din Kabul a fost închis pentru zborurile comerciale.

O agenție de presă din Pakistan a publicat pe Twitter imagini cu sute de afgani care aleargă în jurul unui avion militar american. Unii chiar se agață de aeronavă.



Not a scene of Hollywood, its Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX