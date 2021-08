Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional.

Scena oribilă a avut loc pe Aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul, luat cu asalt încă de duminică seara de mii de oameni care încearcă să scape din capitala Afganistanului, după ce talibanii au ocupat orașul.

„O agenție de presă Kabul a raportat că localnicii din apropierea aeroportului Kabul susțin că trei tineri care se țineau strâns de roțile unui avion au căzut”, a relatat și publicația britanică The Mirror.

Shocking (History Will Remember) Afghan youth falling from American planes engine.

Alte secvențe video arată o persoană care era ajutată să urce într-un avion militar care urma să decoleze de pe Aeroportul internațional din Kabul.

Iar imaginile difuzate pe rețelele de socializare de Ragıp Soylu, jurnalist turc al publicației Middle East Eye, ziar online de știri independent din Londra care acoperă evenimente din Orientul Mijlociu, surprind oameni agățați de un avion militar american, în timp ce alți zeci de afgani fugeau după aeronava US Air Force.

Insane. Dont have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme