Trei mărturii ale unor femei care timp de zece ani au fost abuzate sexual și psihologic de Morel Bolea. „Era foarte important să te îneci”

Zeci de fete, multe minore, au fost abuzate sexual de Morel Bolea, președintele a două fundații din Iași cu priză la tineri: Kasta Morrely (modă) și Eurodemos (proiecte civice).

Nucleul celor două asociații este comun. Morel Bolea este singurul bărbat acceptat. El are în subordine în jur de 15-20 de fete și femei.

În vârstă de aproximativ 60 de ani, foarte secretos în legătură cu datele concrete ale vieții sale, el se prezintă drept un expert, vizionar, intelectual, părinte și om cu influență la nivel înalt, cu puteri supranaturale.

Pentru a fi acceptate în grup, fetele trebuie să fie virgine. Sunt racolate de la vârste fragede, rupte de familii, multe locuiesc la sediul fundațiilor.

Între regulile de oțel ale organizației, cel mai grav lucru pe care-l poate face o fată este să interacționeze cu un alt bărbat.

Abuzurile sexuale au loc în fiecare zi, cu una sau mai multe fete, în funcție de dispoziția liderului. Foste membre ale organizațiilor spun că Morel Bolea a abuzat sexual, în repetate rânduri, fete aflate la pubertate, adolescente și femei mature.

Libertatea a vorbit cu cinci foste membre ale organizațiilor. Trei dintre ele au stat peste zece ani în interiorul grupului, iar de câțiva ani au reușit să evadeze. Le este frică și astăzi să vorbească. Au decis să o facă pentru ca alte fete să știe ce riscă dacă se apropie prea mult de Kasta Morrely și Eurodemos.

Prima mărturie. Diana, cooptată la 17 ani: „Nu aveam voie să închidem ochii. Plângeam și ne uitam”

Diana* a plecat de acasă când era adolescentă și s-a mutat singură, fără părinți, în Iași. Când avea 17 ani, o prietenă a chemat-o la Eurodemos.

Fata a fost atrasă de grup pentru că avea probleme de apartenență la școală, colegii o hărțuiau și simțea că nu face parte dintr-un colectiv. Destul de repede a început să se implice în proiectele organizației.

La prima impresie, Morel Bolea i se părea un personaj foarte convingător.

Dacă zicea că soarele e albastru, o spunea foarte veridic, aproape că erai tentat să crezi că are dreptate. Unele fete spuneau că are puteri ezoterice, că poate să controleze energiile. Diana:

Tânăra a participat la crearea și alegerea numelui Kasta Morrely. Ea povestește că Morel Bolea pretindea că prin puterea energiilor i s-a arătat acest nume – Kasta Morrely – și că a fost predestinat.

„Zicea că bărbații strică musculatura vaginală și atacă creierul”

Astăzi, Diana râde ușor rușinată pentru că a crezut astfel de ficțiuni. E faza bună a relațiilor sale cu trecutul. Multă vreme, ceea ce s-a instaurat a fost trauma.

Morel Bolea ținea ședințe interminabile în care explica cum gândurile negative pe care fetele le au despre organizație sunt (ca niște) viruși. Această metaforă nu era folosită doar ca o figură de stil. Mentorul spunea că „acești viruși” intră în capul elevelor lui și le distruge șansa de a fi „zeițe“.

Morel Bolea, președintele organizațiilor Kasta Morelly și Eurodemos

Alte lecții erau despre cum bărbații distrug femeile prin actul sexual.

„Zicea că bărbații strică musculatura vaginală, deformează corpul și atacă creierul. Nu ne-a învățat nimeni despre lucrurile astea, nu știam mai bine, tot ce spunea suna ca și cum ar fi adevărat. Părea că doar el poate să facă chestii pe care alți bărbați nu pot să le facă”.

La scurt timp, Diana a înțeles că Morel Bolea întreține relații sexuale cu toate fetele din organizație, în jur de 15 la număr.

Zilnic, în funcție de dispoziția mentorului, cel puțin una dintre ele era abuzată sexual, își aduce aminte Diana. De multe ori se întâmpla să fie mai multe în același timp.

Sexul în grup nu era doar o fantezie satisfăcută în mod curent de Morel Bolea, ci, prin prezența fetelor mai vechi, o inițiere. Nou-venita avea un fals sentiment de încredere și siguranță.

„Cum controlezi o victimă? O faci să te implore să o abuzezi”

Viața intimă era publică în acel colectiv și funcționa ca o formă de intimidare. Dacă o fată refuza abuzul sexual, era certată și batjocorită în fața celorlalte și, în cele din urmă, ceda presiunilor. Doar așa putea face parte din elită.

Diana își aduce aminte că Morel Bolea spunea în glumă că ea este iubita lui platonică. Fapt ce o deranja. Se simțea exclusă și voia să fie ca prietenele ei.

Fata povestește că nu a durat mult până când Morel Bolea i-a zis „a venit timpul, simt în aer că ești pregătită”.

Prima oară

Abuzul sexual a început cu sex oral. Diana spune că se simțea „ambivalent”. „Pe de-o parte era dorința de a accede la ceva, de cealaltă parte eram speriată și scârbită. Era departe de mine plăcerea, era o chestie mecanică, la oră fixă, când îți zicea el. Era foarte important să te îneci, să-ți dea lacrimile, să-ți fie rău, să iasă toxicitatea din tine – așa spunea [Morel Bolea]”.

Tânăra își aduce aminte că abuzul se întâmpla de câteva ori pe săptămână. A mai durat încă patru ani până ce actul sexual a însemnat și penetrare vaginală.

În acest timp, fata se simțea „foarte nedemnă”. „Ca și cum nu eram pregătită”. Mult mai târziu și-a dat seama că era o formă de dominație. „Cum controlezi o victimă? O faci să te implore să o abuzezi”, explică ea.

„Pentru mine nu era o dorință să fac lucrul ăla [sex], era o dorință să fac parte din grup. Iar el voia doar să și-o bage și să și-o scoată. Dar avea o tehnică anume. Penetrarea lui era cu sexul moale, niciodată nu a fost o penetrare normală, cu penisul complet erect. Mi se pare relevant, pentru că așa ne-a prins: zicea că ne ține divine, că nu ne strică corpurile. Neavând educație sexuală, foarte important de menționat, credeam că așa stă situația”.

Dacă fata refuza însemna că era „infestată de viruși, spălată pe creier, indolentă și trădătoare”.

Ședințe de „educație sexuală” cu femeia tratată drept un obiect

Morel Bolea predica tinerelor fete propria versiune a educației sexuale. Diana își aduce aminte că unele dintre cele mai traumatizante episoade erau cele în care le obliga să se uite la filme porno extrem de agresive, în care femeia era dezumanizată.

„Nu aveam voie să închidem ochii. Plângeam și ne uitam, nimeni nu era fericit să se uite la așa ceva”. Scopul era de a le demonstra fetelor că bărbații, într-adevăr, distrug femeile prin sex.

Diana a devenit una dintre preferatele lui Morel Bolea. Asta însemna că avea statut special. S-a mutat la sediu împreună cu cea mai veche membră, care avea 45 de ani.

Rolul Dianei în colectiv era să scrie proiecte, să organizeze workshop-uri și training-uri, era designer și coregraf pentru spectacolele de modă.

Training ținut de Bolea, prezentat drept „Excelența Sa” pe pagina de Facebook a Eurodemos

La un moment dat, a avut șansa să devină trainer într-un program european și să plece din România pentru scurte perioade.

Dependența financiară: „Și pentru chiloți trebuia să-i ceri lui”

Toți banii pe care Diana îi câștiga mergeau în contul asociației. Dar în programul european i s-a cerut un cont bancar personal, așa că și-a făcut unul.

„În 2007, aveam 25 de ani și am început să am banii mei. Nu am mai cerut bani de la el, pentru că și dacă îți trebuiau chiloți trebuia să-i ceri lui”, explică fata.

Însă lui Morel Bolea nu-i convenea că Diana avea atât de multă libertate.

După ce s-a întors de la un proiect european, mentorul a acuzat-o pe fată că s-a culcat cu un coleg. Ea i-a spus că acuzația era total falsă și că nimeni nu a atins-o. Îi era prea frică să se aproprie în acest fel de un băiat.

Acuzația i-a produs fetei un declic: poate că Morel Bolea nu este atât de atotputernic și atotștiutor pe cât se dă.

Diana a decăzut din rangul de preferată. Ca pedeapsă, Morel Bolea a pus un cap de vrăjitoare pe biroul lui. Le-a spus celorlalte fete că vrăjitoarea o reprezintă pe Diana, le-a spus să o scuipe atât pe fată, cât și capul de vrăjitoare. Ura lui a devenit ura tuturor.

Ușor-ușor, în următoarea perioadă, tânăra a început să aibă atacuri de panică, să sufere de anorexie, depresie și avea gânduri suicidale.

Lupta cu ea, ca să poată lupta cu teoriile lui Morel Bolea

Chiar dacă Diana aduna din ce în ce mai multe dovezi care îi demontau pseudoteoriile lui Morel Bolea, fata era terifiată că ar putea să se desprindă de mentor și singurele prietene.

Zi de zi ne spăla pe creier cu asta: o să ajungem să sugem p… pe sub mese să ne dea cineva un job de sclav, nimeni nu o să ne valorizeze, bărbații o să ne rupă în bucăți, o să ne distrugă, o să șteargă pe jos cu noi. Alea care s-au descurcat au gura ruptă și fundul distrus. Mesajul lui era: «dacă plecați de aici, muriți». Scurt. Diana:

Au trecut mai mult de zece ani de când Diana a evadat. Nu a avut curaj să meargă la Poliție, pentru că este traumatizată de Morel Bolea și îi e frică de el.

Dar a reușit să-și pună viața pe o direcție normală și liniștită. Acum vrea ca și alte fete să știe despre abuzurile care au loc la Kasta Morrely și Eurodemos.

A doua mărturie. Andreea, recrutată la 17 ani: „Constrângerea era financiară și psihică. Erau ca niște lanțuri care mă țineau captivă”

Andreea* a ajuns și ea, la fel ca Diana, când avea 17 ani la Eurodemos. Își căuta un sens în viață, să se dezvolte și aibă o direcție după terminarea liceului. O organizație nonguvernamentală care lupta pentru drepturile omului suna atrăgător.

Prima discuție pe care a avut-o cu Morel Bolea ar fi trebuit să fie un interviu de înrolare. Dar, de fapt, a fost un prilej în care liderul îi explica ce șansă extraordinară este pentru ea să fie acolo și să aibă acces la mintea și colectivul lui.

A trecut testul și a fost integrată instantaneu, ceea ce a făcut-o să se simtă specială, pentru că alte fete veneau de mult timp la sediu și nu făceau, încă, parte din nucleu.

Andreea era interesată și pasionată de organizarea dezbaterilor și evenimentelor civice, îi plăcea să se întâlnească cu oameni importanți și să lucreze cu colegele ei.

Muncea 12 ore pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica, cot la cot cu prietenele ei, iar dacă pleca mai devreme sau lipsea o zi, trebuia să dea explicații.

Își construia atracția pe frică

Morel Bolea o făcea să-i fie frică de societate și de bărbați în mod special, așa că asociația era singurul loc în care se simțea în siguranță.

„Ne spunea că dacă ești o femeie singură e dreptul oricărui bărbat să te ia de pe stradă, că așa e societatea”, explică Andreea. „Zicea că-și dă seama după aura noastră dacă vreun bărbat ne murdărește – folosea cuvântul ăsta foarte des – pentru că te degradezi fizic, îmbătrânești, îți cad dinții și putrezești”.

„Femeile erau proaste pentru că le prosteau bărbații”, continuă ea. „Dacă o femeie e deșteaptă și independentă nu acceptă să fie într-o relație cu un bărbat. Mai zicea că femeile sunt monogame și bărbații poligami, că un bărbat nu poate trăi doar cu o femeie, pentru că inevitabil o să-și bată joc de ea”.

„Ori familia, ori organizația”

Andreea avea și are o relație bună cu părinții ei, bazată pe iubire și încredere, așa că amenințările lui Morel Bolea legate de familie nu funcționau.

„La început, nu punea multă presiune, să nu te sperii, dar pe măsură ce-și dădea seama că te-a prins, devenea agresiv. Crea un atașament și o comunitate în afara căreia tu nu aveai voie să ieși, pentru că era o blasfemie. Adică ori familia, ori organizația. Spunea că familia ne ține în pătura inferioară a societății. Dar pentru că ai mei aveau încredere în mine și mă lăsau să mă descurc, discursul lui nu a funcționat. Am avut pilonul ăsta acasă și aveam unde să mă întorc”.

Morel Bolea era constant paranoic că cineva o să-l trădeze, devenea agresiv, căuta vinovați și accentua ideea că nimeni nu o să le ofere suport financiar sau emoțional.

Personalitatea nu conta, cerea obediență față de grup

„Ne zicea de multe ori că fără colectiv nu suntem nimic, pentru că identitatea noastră era dată de organizație”, spune fata.

Ea povestește că majoritatea tinerelor din organizație nu au studiile terminate și explică cum Morel Bolea le sabota: le dădea de lucru mai mult în timpul examenelor, astfel încât să rămână repetente și să fie legate în continuare de el.

Pe măsură ce anii treceau, Andreea a înțeles că Morel Bolea este, de multe ori, manipulator și alunecos. Dar nu și-a pus prea multe întrebări, a luat-o ca atare și și-a văzut de treabă.

„Te întreba: «vrei să-ți fie bine în viață»? Și tu ziceai «da». Dar nu știai că asta înseamnă că vrei să întreții relații sexuale cu el. Adică drumul tău spre bine trecea prin el, era cumva implicit. Și când cineva te întreabă dacă a avut acordul tău, tu știai că ai răspuns da, dar la altă întrebare”.

Andreea începe să-și pună întrebări

Când avea 27 de ani, fata s-a înscris la un curs. Acolo, a cunoscut un tip care a încercat să se apropie de ea. La un moment dat, a luat-o în brațe. Andreea s-a speriat și a reacționat violent, îi era frică să nu-i cadă dinții sau să nu facă cine știe ce boli. S-a învinovățit pentru că l-a lăsat să se apropie, dar cel mai mult îi era teamă că Morel Bolea va afla.

În seara aia și-a sunat mentorul, iar a doua zi s-au întâlnit. Și-a dat seama că nu bănuiește nimic. „Am intrat în alte filme, mă gândeam că se așteaptă să zic eu. Nu credeam că există șanse să nu fie vreo consecință”, spune ea.

Dar zilele treceau, cerul tot nu cădea pe ea și nici Morel Bolea nu suspecta nimic. Fata a început să-și pună întrebări din ce în ce mai multe legate de învățăturile mentorului.

S-a întâlnit cu respectivul băiat și l-a lăsat să o sărute, una dintre cele mai grave interdicții. Dar, surpriză, din nou nu s-a întâmplat nimic.

Atunci mi-am dat seama că tot ce ne-a spus erau minciuni. Și-am făcut o serie întreagă de verificări. Andreea:

Prin 2012, după 12 ani de loialitate absolută, Andreei i-a încolțit în minte ideea de a se rupe de grup.

Dar predicile mentorului încă i se certificau în propria groază. Îi era teamă că va rămâne fără prieteni, că toată lumea o s-o urască pentru că a trădat și simțea că fără colectiv nu valorează nimic.

Dependență psihologică și financiară

O altă problemă era că Andreea depindea financiar de Morel Bolea.

„Nu aveam cum să mă întrețin. Fetele alea depind de organizație să-și ia orice lucru banal, de la tampoane, la haine, la mâncare. Era o dependență psihologică și financiară”, explică Andreea.

Când s-a hotărât să evadeze, fata a vorbit cu singurul ei prieten din afara organizație, l-a întrebat dacă i s-ar schimba în vreun fel părerea despre ea dacă ar părăsi asociația.

„A făcut mișto de mine – m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-am dat seama că părerea lui despre mine nu trece prin contextul organizației”.

După mai bine de 16 ani de exploatare, abuz psihologic și sexual, după patru ani de la momentul în care a început să aibă îndoieli, Andreea, la 34 de ani, și-a zis: „Ce-ar fi dacă aș rupe de tot legătura cu ei? Și nu le-am mai răspuns la telefon”. Apoi, s-a ascuns la țară, într-o casă unde nu avea semnal.

Teoretic, puteam să plec liberă oricând, nu eram într-o cușcă cu sârmă ghimpată, nu eram ținută cu forța. Dar constrângerea mea era morală, financiară și psihică. Erau ca niște lanțuri care mă țineau captivă. Andreea:

A treia mărturie. Laura, abuzată sexual de la 17 ani timp de 11 ani

Laura* avea 16 ani și făcea parte dintr-o trupă de dans când fetele de la Eurodemos au venit la ea. Organizau balul bobocilor și aveau nevoie de câțiva dansatori.

Imediat Laura s-a împrietenit cu ele și au chemat-o la sediu.

„Din prima clipă în care am intrat pe ușă m-au bombardat cu ce tare e el [n.r. Morel Bolea]. Ne-au zis că asociația este de nivel protocol zero. Nici nu înțelegeam ce înseamnă asta, erau niște cuvinte foarte mari. Dar la vârsta aia, când auzi astfel de cuvinte zici ce tari sunt ăștia, am nimerit într-o chestie megamare și ești curios să vezi ce se întâmplă”.

Le demoniza părinții

Pe lângă acest element senzațional, au fost încă două lucruri care au atras-o pe Laura în colectiv: mai întâi, a legat o prietenie strânsă cu câteva membre, apoi a fost fascinată de învățăturile pe care le afla de la mentor.

Dansatoarea povestește că Morel Bolea le propovăduia cum, din invidie, părinții o vor trage în jos. Relația cu tatăl ei era inexistentă, acesta fiind divorțat de soție, iar când mama ei i-a interzis să meargă la Eurodemos, Laurei i s-au confirmat avertizările lui Morel Bolea.

„Făceam legături supereronate. Dacă mama nu mă lăsa să merg, înseamnă că îi e ciudă pe mine”, își aduce aminte fata. „Morel Bolea știa ce să spună astfel încât când ajungeam acasă să se confirme. Așa începea, încet, încet, nu totul într-o săptămână, că te speriai și fugeai, treptat te rupea de prieteni și de familie. Eu am crescut fără tată, i-am dus lipsa și-l vedeam [pe Morel Bolea] ca pe un tată. D-asta îl ascultam”.

„În toate adunările noastre ne făcea să-l venerăm”

Laura spune că majoritatea fetelor de acolo aveau tatăl decedat sau părinți divorțați și că mentorul le spunea că el le-a adunat la un loc să le ocrotească.

Ca să scape de interdicțiile mamei ei, Laura s-a mutat la sediu, unde locuiau majoritatea prietenelor ei.

Fata își aduce aminte că monoloagele mentorului durau până-n zori și că erau constrânse să-l asculte.

„În toate adunările noastre ne făcea să-l venerăm. El era singurul om care ne voia binele, restul oamenilor aveau un interes, era o luptă permanentă între noi și oricine altcineva din afara sistemului – folosea cuvântul ăsta des”.

Laura a fost abuzată sexual de Morel Bolea timp de 11 ani, de la 17 la 28 de ani.

Ultima dată când a fost la sediu, a observat tehnicile de manipulare ale mentorului.

„A fost prima dată când vedeam din exterior cum manipulează, cum se uită la el celelalte fete, cum îl cred și îi iau apărarea când el ne făcea zdrențe, jigodii, ratate, gunoaie, în toate felurile”.

Până atunci, ca orice prizonier, privise, dar nu văzuse.

„Cum spunea că gândurile negative pe care le avem față de organizație reprezintă prostia din noi de care trebuie să scăpăm. Am văzut ca dintr-un film, eu eram sus și vedeam tot”.

De ce nu a spus autorităților?

După ce a plecat, a urmat o serie de amenințări. Fata spune că Morel Bolea o suna să o avertizeze că are prieteni în poziții înalte și o să-i pară rău pentru că a trădat.

Tânăra s-a gândit că ar putea să meargă la poliție, dar nu avea dovezi. Nimeni nu a ținut-o în lanțuri timp de 11 ani, la mâna lui Morel Bolea.

Constrângerile erau mult mai subtile, lanțurile existau, dar erau în mintea ei, făurite de mentor. Și-a dat seama că nimeni nu ar fi crezut-o și ar fi urmat alte batjocoriri din partea autorităților. Așa că a abandonat ideea.

*Pentru siguranța și integritatea lor, numele și inițialele acestor persoane au fost schimbate. Acest material a fost realizat cu sprijinul Rise Project.

