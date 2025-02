Femeile, dintre care patru au vorbit cu jurnaliștii cotidianului britanic The Telegraph despre tortura îndurată, au spus că rușii le-au înjosit.

„Ne-au dus la dușuri cu saci pe cap, unde am fost forțate să ne dezbrăcăm”, a mărturisit Larisa Kicherenko, o femeie de 53 de ani, membră a Gărzii Naționale a Ucrainei, potrivit cotidianului american The New York Post.

„A trebuit să mergem goale în fața bărbaților și a tuturor celorlalți, aplecate, prin apă rece ca gheața”, a mai adăugat ea. „După aceea, am fost obligate să cântăm imnul Rusiei în timp ce eram goale”.

„Ne-am întors în celule plângând, complet distruse, plângând și într-o stare de isterie”, a mai dezvăluit femeia. „A fost inuman. Pentru ei, noi nu eram nimic”.

Rusia a înființat aproape 50 de centre de detenție

Tortura brutală scoate la iveală sălbăticia cu care rușii îi tratează pe prizonieri, dar și diversitatea tratamentelor aplicate celor care ajung în mâinile invadatorilor.

„Dacă este greu pentru bărbați, este și mai greu pentru femei – multe dintre femei nu erau luptătoare”, a precizat Kicherenko.

Femeia, care a fost capturată alături de soțul și fiul ei de 34 de ani în timpul ocupării orașului Mariupol, în 2022, a fost obligată să stea în picioare timp de 12 ore pe zi. Totodată, ea a povestit că a fost bătută cu un stâlp metalic, iar cererile ei de tratament medical nu au fost luate în considerare.

O femeie trece pe lângă o clădire distrusă din orașul Mariupol – 10 iunie 2023. Foto Profimedia

„Ni se spunea constant că suntem fasciști și că, dacă nu suntem împușcați de propriii noștri oameni în timpul unui schimb, altcineva ne va ucide. Amenințarea cu moartea era mereu prezentă”, a mai adăugat Larisa Kicherenko.

Conform Organizației Națiunilor Unite, Moscova a înființat aproape 50 de centre de detenție. Procurorul general al Ucrainei susține că nouă din 10 prizonieri de război care se întorc acasă sunt traumatizați de torturile fizice și psihologice aplicate de invadatori.

„Eram pregătită pentru posibilitatea de a muri – mă împăcasem cu ideea”, a declarat Valentina Zubko, un medic militar de 32 de ani capturat în cursul asedierii Mariupolului.

„Dar când mi s-a spus despre captivitate – a fost prima dată când am plâns”, a mai adăugat ea.

Metode de tortură

Zubko a fost închisă mai bine de cinci luni în patru închisori diferite – și a spus pentru The Telegraph că rușii au băgat-o pe ea și pe alte 15 persoane într-o celulă minusculă cu o gaură în centru care servea drept toaletă improvizată.

„Am fost bătuți crunt, iar gardienilor părea să le facă plăcere”, a mărturisit ea. „Nu exista niciun motiv – ne băteau doar pentru distracție”.

Totodată, paznicii le obligau pe femei să adopte poziții chinuitoare timp de ore întregi și să facă exerciții fizice pe care trupurile lor subnutrite și slăbite nu le puteau suporta.

Snizhana Vasilivna Ostapenko, un sergent junior în vârstă de 23 de ani din cadrul Brigăzii 56 Mecanizate, care a luat parte la luptele pentru Mariupol și combinatul siderurgic Azovstal, a descris orori asemănătoare în timpul celor cinci luni petrecute în închisoarea Olenivka.

În timpul interogatoriilor interminabile, ea a fost electrocutată, iar în boxe răsuna imnul național rusesc 24 de ore din 24.

„A fost imposibil să dormim zile întregi”, a spus ea. „Gardienii chiar ne spuneau: «Vă hrănim doar atât cât să nu muriți». Era ca și cum ne țineau în viață, și nimic mai mult. Încercau să ne înfometeze încet”, a declarat Ostapenko.

Gardienii ruși i-au pus cuțite la gât, au scos-o afară pentru a-i arăta unde aveau de gând să o îngroape și i-au spus că Ucraina a fost incendiată și că nu mai are casă.

Obligată să stea în picioare peste 12 ore

Liudmila Huseinova (61 de ani) a fost captivă timp de 3 ani și 13 zile, după ce rușii au reținut-o în 2019 pentru că a arătat o fotografie cu un steag al rezistenței unor oameni pe care îi credea prieteni.

Femeia a dezvăluit că a fost agresată sexual în timpul captivității și că mai multe colege de celulă au fost violate.

„M-au întors cu fața la perete și m-au dezbrăcat”, a declarat ea. „Cineva m-a atins, iar apoi au apărut o mulțime de mâini. Și au comentat, au râs, m-au ciupit și m-au pipăit peste tot”.

Pentru a o tortura, gardienii o forțau să stea în picioare mai bine de 12 ore pe zi: „La un moment dat pur și simplu nu am mai putut suporta, mă durea spatele atât de tare. M-am gândit: «Ei bine, ce se va întâmpla dacă mă așez în pat pentru 10 sau 15 minute?»”, a dezvăluit Huseinova.

La puțin timp, gardienii ruși i-au spus că trebuie să se ridice.

„Dar nu puteam repede pentru că eram dezbrăcată. M-au prins de picior și m-au aruncat din patul supraetajat pe podeaua de beton. Am căzut, dar ei au continuat să mă lovească”.

