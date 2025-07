Incidentul a avut loc în jurul orei 10.00, în cartierul Lyari, o zonă săracă din Karachi, odinioară cunoscută pentru violența bandelor.

Potrivit martorilor, locatarii au auzit sunete de crăpături înainte ca structura să se prăbușească. Javed Nabi Khoso, un oficial guvernamental de rang înalt, a confirmat că bilanțul morților a ajuns la 21, sâmbătă seara.

„Cred cu tărie că dacă guvernul Sindh, împreună cu organismul său subordonat, Autoritatea de Control al Clădirilor Sindh (SBCA), ar fi acționat cu diligența cuvenită și prevedere pentru a evacua rezidenții și a demola proactiv clădirea, acest incident devastator ar fi putut fi complet evitat”, a scris înr-o postare pe X parlamentarul pakistanez Altaf Hussain.

Controverse privind notificările de evacuare din Pakistan

Autoritățile susțin că au emis notificări de evacuare în ultimii trei ani, declarând clădirea nesigură.

„Nu vrem să ne impunem ordinele cu forța. Lucrăm în etape și le trimitem notificări să părăsească clădirea. Nu au luat notificările în serios”, a declarta Khoso pentru AFP.

În contrast, Imran Khaskheli, proprietar și rezident, neagă primirea notificărilor. „Credeți că suntem ieșiți din minți să stăm într-o clădire nesigură cu familiile noastre?”, a declarat el.

În plus, Khaskheli susține că a observat fisuri în stâlpii clădirii vineri dimineață și a avertizat locatarii să evacueze imediat imobilul.

Echipele de salvare continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături

„Fiica mea este sub dărâmături. Era fiica mea iubită. Era atât de sensibilă, dar acum este sub povara molozului. S-a căsătorit acum doar șase luni”, a declarat un rezident al clădirii rezidențiale pentru presa locală.

Temperaturile ridicate, ajungând la 33 de grade Celsius, complică eforturile de salvare. Sâmbătă, familiile au raportat că cel puțin opt persoane erau încă prinse sub dărâmături.

Măsuri de siguranță suplimentare în Pakistan

În urma acestui incident, autoritățile au declarat peste 50 de clădiri din district ca fiind nesigure. Șase dintre acestea au fost evacuate de la prăbușirea clădirii orașului din sud-vestul Pakistanului.

„De ce clădirile compromise structural, adevărate capcane mortale, nu sunt demolate prompt pentru a proteja viețile cetățenilor? Mai mult, cum sunt permise construcții cu mai multe etaje, ajungând până la cinci etaje, în cartiere unde reglementările statutare permit doar structuri care nu depășesc două etaje?”, a mai scris Altaf Hussain în postarea sa.