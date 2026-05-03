Trei ani de muncă și zeci de mii de dolari investiți

La Maserati, unele decizii au stârnit de-a lungul timpului nemulțumirea pasionaților auto. Una dintre ele a fost lipsa unei cutii manuale pentru modelul Maserati GranTurismo S.

Lansată la finalul anilor 2000, mașina venea cu motor V8 aspirat natural de origine Ferrari și era oferită fie cu transmisie automată, fie cu celebra cutie robotizată F1, dar niciodată cu schimbător manual clasic.

Așa că un proprietar american a decis să schimbe această situație pe cont propriu. Potrivit vânzătorului, transformarea acestui Maserati GranTurismo S din 2009 a necesitat peste trei ani de dezvoltare și o investiție totală de peste 100.000 de dolari.

Suma ar include achiziția mașinii, cercetarea și dezvoltarea proiectului, ingineria necesară conversiei și

montajul noii transmisii. Rezultatul, un Maserati manual cu 6 trepte și grilă metalică clasică.

Scoasă la licitație după doar câteva luni

Conversia ar fi fost realizată folosind componente de la Ferrari F430, inclusiv elemente de transmisie și ambreiaj. De asemenea, mașina a primit și un sistem de cabluri personalizat, reprogramare completă ECU și transmisie manuală către puntea spate.

Sub capotă se află în continuare motorul V8 de 4,7 litri, care dezvoltă 440 de cai-putere.

Pe platforma de licitații, reacțiile sunt mixte. Unii utilizatori au lăudat proiectul și l-au descris drept o realizare spectaculoasă. Alții s-au arătat sceptici în privința costului total de 100.000 de dolari. Motivul: kituri similare ar fi disponibile astăzi la aproximativ 35.000 de dolari.

Un alt detaliu care a atras atenția este faptul că mașina este deja revândută la scurt timp după finalizarea proiectului. La acest moment, licitația a ajuns la 27.000 de dolari, cu patru zile până la închidere.

Acest Maserati are aproximativ 14.000 de mile, adică puțin peste 22.000 km, iar configurația include: culoare exterioară Grigio Touring, interior roșu Rosso Corallo, piele Poltrona Frau, sistem audio Bose și suspensie Skyhook. Totuși, sunt menționate și câteva probleme: butoane interioare lipicioase, zgârieturi, uzură în habitaclu și martor motor aprins. Potrivit vânzătorului, becul de avarie ar fi legat de conversia transmisiei.