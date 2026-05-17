Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după finala Eurovision

La scurt timp după încheierea finalei Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a publicat primele imagini după rezultatul obținut de România în competiția desfășurată la Viena.

Artista a postat fotografii și filmări din culisele show-ului, alături de echipa sa, dar și imagini surprinse imediat după anunțarea clasamentului final.

Mesajul transmis de reprezentanta României a fost unul plin de emoție. „Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris Alexandra Căpitănescu pe rețelele de socializare.

România, pe locul 3 la Eurovision 2026

România a revenit în finala Eurovision după doi ani de absență și a reușit una dintre cele mai bune clasări din ultimii ani. Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 22 de ani, a reprezentat România cu piesa „Choke Me” și a obținut un total de 296 de puncte.

Artista a primit 64 de puncte din partea juriilor naționale și 232 de puncte din televot, unul dintre cele mai mari punctaje acordate de public în această ediție.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu 516 puncte, iar Israel s-a clasat pe locul al doilea.

Reacții după prestația României

Prestația Alexandrei Căpitănescu a atras atenția atât a fanilor Eurovision, cât și a presei internaționale. Mai multe publicații au remarcat combinația dintre influențele rock, interpretarea dramatică și conceptul vizual al show-ului.

În timpul competiției, artista a fost susținută public și de Tudor Chirilă, mentorul său de la Vocea României, care a transmis după finală mesajul: „Rock on, girl! Felicitări!”.

Imagini din culisele Eurovision 2026

În imaginile publicate după finală, Alexandra apare alături de colegii din delegația României, purtând steagul țării și celebrând rezultatul obținut la Viena.

Fotografiile au strâns rapid mii de reacții și comentarii din partea fanilor, care au felicitat-o pentru prestația din finala Eurovision 2026 și pentru clasarea pe podiumul competiției.

