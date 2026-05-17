Elena Mateescu, ANM: Vremea se răcește și mai mult de duminică

Zonele afectate de codul galben de vreme rea includ orașul București, sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-estul Transilvaniei.

În aceste regiuni se așteaptă cantități de precipitații de până la 40 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze între 50 și 70 km/h, vijelii și, pe alocuri, grindină.

Elena Mateescu, șefa ANM, spune că vremea se răcește și mai mult de duminică, temperaturile scad cu 13 grade de la o zi la alta

Harta zonelor vizate de avertizarea meteo cod galben. Sursa foto: ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic în cinci județe, valabil până duminică, la ora 10:00.

„Fenomenele vor fi de interes, în special în aria avertizată de cod galben și portocaliu până duminică dimineață, la ora 10:00, când vor expira aceste mesaje generale. În aria avertizată de cod portocaliu vorbim de averse și cantități de apă însemnate, la nivelul valorilor de 40-60 l/mp, izolat 70 l/mp, comparativ cu media unei luni mai, de 60-65 l/mp”, a explicat Elena Mateescu.

Elena Mateescu: Temperaturile scad în București și cu 13 grade de la o zi la alta

Potrivit șefei ANM, în București, temperaturile vor scădea și cu 13 grade Celsius, de la o zi la alta.

„Până duminică seară, la ora 21:00, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate, și răcirea accentuată a vremii, care mai ales de duminică, se va observa în special în partea de sud și sud-vest a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 19-20 de grade. Dacă sâmbătă am avut în sud-est valori de până la 28 de grade, inclusiv în București, azi de pildă, cel mult 15-17 grade”, a adăugat Mateescu.

Temperaturile scăzute vor persista cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare, cu maxime cuprinse între 14 și 20 de grade, mai spune Elena Mateescu, directoarea ANM.

Totuși, o încălzire treptată ar putea avea loc din a doua parte a săptămânii, când termometrele ar putea indica din nou temperaturi de vară, de până la 25-26 de grade.

Ce recomandă DSU cetățenilor în contextul avertizărilor meteo de la ANM

Autoritățile au trimis mesaj RO-Alert populației după avertizările ANM de cod galben și portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină.

Populația este sfătuită să evite deplasările inutile, să asigure siguranța locuințelor și să urmeze recomandările autorităților, apelând la numărul 112 în caz de urgență.

Populația din zonele vizate de avertizări este sfătuită să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja:

  • Evitați deplasările inutile în zonele afectate.
  • Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe maluri.
  • Asigurați curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a preveni acumularea apei pluviale.
  • În caz de vânt puternic, evitați apropierea de copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte obiecte care pot cădea.
  • Verificați și asigurați ferestrele, ușile și obiectele aflate în exteriorul locuinței.
  • Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile competențe.
  • Urmați întotdeauna recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale.
  • În caz de urgență, sunați la numărul unic 112.
