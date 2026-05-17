„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe imobile alipite, pe strada Pereni, sectorul 5, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul mai multor imobile alipite, pe o suprafață de aproximativ 150 mp”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Din cauza vântului și a dispunerii clădirilor, focul s-a extins rapid la un întreg cvartal de locuințe alipite, afectând o suprafață de aproximativ 800 mp.

Pentru siguranța locuitorilor din sectorul 5 din București, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert.

Pompierii au intervenit cu 14 autospeciale de stingere, 6 cisterne, o autospecială de salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Incendiul a fost localizat și nu au fost raportate victime.

