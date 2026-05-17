Dan Negru, mesaj după finala Eurovision 2026

După clasarea României pe locul 3 în finala Eurovision 2026, Dan Negru a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care a comentat atât performanța Alexandrei Căpitănescu, cât și evoluția concursului european în ultimii ani.

Prezentatorul de la Kanal D a povestit că o cunoaște pe artistă încă din copilărie, de pe vremea când aceasta participa la emisiunea Next Star.

„Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia, «femeia cu barbă» câștiga Eurovision”, a transmis Dan Negru.

Comentarii despre Eurovision și schimbările din concurs

În mesajul său, Dan Negru a făcut referire și la transformările prin care a trecut Eurovision în ultimii ani și la direcția artistică a competiției. „Bulgarii, care au trecut anul ăsta la moneda euro, și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionu e în pixu lu Isărescu”, a scris prezentatorul.

Acesta a continuat comentând faptul că, în opinia sa, Eurovision încearcă să revină „la echilibru”, după o perioadă în care concursul a fost asociat cu diferite curente ideologice.

„Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, ăla cu cancel culture, dărâmarea statuilor și budă comună pentru băieți și fete. Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat!”, a transmis Dan Negru.

Referințe la Karl Popper și Octavian Paler

În aceeași postare, prezentatorul a citat ideea „paradoxului toleranței”, formulată de filozoful Karl Popper. „Dacă o societate este tolerantă fără limite, ea va ajunge să fie distrusă chiar de intoleranți”, a scris Dan Negru.

De asemenea, acesta a făcut referire și la o frază atribuită lui Octavian Paler: „Păcatul cel mai mare al societății moderne este că facem ca orice anormalitate să devină normalitate.”

România, pe podium la Eurovision 2026

România a încheiat competiția pe locul al treilea, cu 296 de puncte. Alexandra Căpitănescu a obținut 64 de puncte din partea juriilor naționale și 232 de puncte din televot.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu piesa „Bangaranga”, interpretată de Dara, iar Israel s-a clasat pe locul al doilea.

