Bulgaria a câștigat Eurovision 2026. Pe ce loc s-a clasat România

Bulgaria a câștigat Eurovision Song Contest 2026 cu un total de 516 puncte, prin prestația artistei Dara și piesa „Bangaranga”. Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, care a obținut 343 de puncte cu balada „Michelle”, interpretată în ebraică, franceză și engleză. România a completat podiumul competiției, după ce Alexandra Căpitănescu a impresionat publicul european cu piesa „Choke Me” și a primit unul dintre cele mai mari punctaje din partea televotului.

Clasamentul în finala Eurovision 2026. Pe ce loc s-a clasat România

Bulgaria Israel România Australia Italia Finlanda Danemarca Republica Moldova Ucraina Grecia Franța Polonia Albania Norvegia Croația Cehia Serbia Malta Cipru Suedia Belgia Lituania Germania Austria Marea Britanie

Lista completă cu finaliștii Eurovision 2026

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Sarah Engels (Germania) – „Fire” Noam Bettan (Israel) – „Michelle” Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice” Alis (Albania) – „Nan” Akylas (Grecia) – „Ferto” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Lavina (Serbia) – „Kraj Mene” Aidan (Malta) – „Bella” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” Lelek (Croația) – „Andromeda” Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei” Monroe (Franța) – „Regarde” Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova” Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin” Alicja (Polonia) – „Pray” Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas” Felicia (Suedia) – „My System” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Cine a câștigat Eurovision în ultimii 10 ani

– Elveția – Nemo cu piesa „The Code"

– Suedia – Loreen cu piesa „Tattoo"

– Țările de Jos – Duncan Laurence cu piesa „Arcade"

– Israel – Netta cu piesa „Toy"

– Ucraina – Jamala cu piesa „1944"

Competiția din 2020 nu a avut câștigător, deoarece ediția a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19.

Despre concursul Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

