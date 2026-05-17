Unde te trimite Claude vara asta?

Inițial, la fel ca și ChatGPT și Gemini, Claude mi-a oferit o listă lungă cu destinații populare printre români anul acesta, dar când l-am pus să aleagă una singură, a decis că varianta corectă pentru vara anului 2026 ar fi Muntenegru, ceea ce m-a surprins, deoarece cu o zi în urmă, ChatGPT făcuse aceeași alegere.

De asemenea, Claude a propus și un traseu cu trei opriri esențiale care nu trebuie ratate:

  • Kotor
  • Perast
  • Budva

Tot ce crede Claude că trebuie să știi despre Muntenegru

Potrivit răspunsurilor lui Claude, Muntenegru este „o țară mică, dar surprinzător de diversă”, cu o coastă de aproape 300 de kilometri, unde „poți trece de la mare la munte în timp record”. AI-ul de la Anthropic descrie Golful Kotor drept „cel mai sudic fiord al Europei” — un sit UNESCO —, iar Kotor însuși ca „un oraș medieval înconjurat de ziduri venetiene, cuibărit între munți și golful cel mai spectaculos din Adriatică”.

Pe lângă coastă, Claude susține că Muntenegru oferă și aventuri serioase: rafting pe râul Tara — cel mai lung canion din Europa —, drumeții în Parcul Național Durmitor și vizitarea Mănăstirii Ostrog, săpată direct în stâncă.

În ceea ce privește aspectele practice, Claude ne reamintește că Muntenegru nu face parte din UE sau Schengen, prin urmare ai nevoie de pașaport, nu de buletin, și că moneda folosită este euro. De asemenea, AI-ul recomandă evitarea lunilor iulie-august: „Iunie sau septembrie înseamnă apă caldă, prețuri mai mici și mult mai puțin aglomerat.”

Cum te trimite Claude până în Muntenegru

În ceea ce privește transportul, Claude ne-a dat trei variante pe care le putem lua în calcul: cu avionul până la Tivat — aeroportul aflat chiar pe Golful Kotor —, cu mașina personală pe traseul București–Kotor de aproximativ 900 km, sau cu autocarul, cel mai ieftin dintre toate.

Cu toate acestea, Claude recomandă în funcție de numărul de persoane: „Dacă mergi cu două sau mai multe persoane, mașina personală este cel mai bun raport cost-flexibilitate. Dacă ești singur sau în doi și vrei confort, zborul spre Tivat plus mașină închiriată acolo e combinația câștigătoare.”

Unde consideră Claude că găsești cea mai bună cazare

În ceea ce privește cazarea, Claude recomandă împărțirea vacanței în două locații: Kotor pentru primele trei nopți și Budva pentru ultimele trei, cu o noapte opțională în Žabljak, la munte. De asemenea, AI-ul Anthropic a mers mai departe și a recomandat două unități de cazare concrete, cu ratinguri verificate pe Google.

În Kotor, Claude recomandă Antika Guesthouse — o pensiune cu rating de 4,8 stele, situată chiar în inima Orașului Vechi. Prețul estimat vara: 55–90 euro pe noapte.

În Budva, recomandarea este Villa Jovana Sea View — un B&B cu rating de 4,9 stele, la 5 minute de Orașul Vechi și plajele Mogren, cu vedere la mare. Prețul estimat vara: 45–75 euro pe noapte.

Itinerarul pentru Muntenegru, creat de Claude

După ce am stabilit destinația și cazarea, a venit momentul unui itinerar. Am ales un sejur de 7 zile. Iată ce a propus Claude:

Zilele 1–2: Kotor

  • Oraș medieval între munți și mare.
  • Urcă la cetatea San Giovanni la răsărit — 1.355 de trepte și o panoramă de neuitat.
  • Seara: restaurante mici în Orașul Vechi, vin local, plimbare pe caldarâm.
  • Vibe: liniștit, cinematic, cu pisici peste tot.

Ziua 3: Perast

  • Un orășel minuscul care pare suspendat în timp.
  • Mic dejun lent pe faleză, barcă spre Insula Doamnei de pe Stâncă — 5 euro dus-întors.
  • Apus de soare pe malul golfului: unul dintre cele mai frumoase din Muntenegru.

Zilele 4–5: Budva și Riviera

  • Plaja Mogren — apă cristalină, mai puțin aglomerată decât plajele centrale.
  • Sveti Stefan, insula-hotel iconică — nu poți intra, e hotel privat, dar vederea de sus e gratuită.
  • Seara: Orașul Vechi din Budva, baruri și terase pe malul mării.

Zilele 6–7: Parcul Național Durmitor

  • Plot twist-ul vacanței.
  • După mare ajungi în: lacuri glaciare, păduri, canioane uriașe, aer rece chiar și vara.
  • Poți face rafting pe Tara Canyon — circa 40 euro per persoană —, drumeție la Lacul Negru sau vizita Mănăstirea Ostrog, săpată direct în stâncă, cu intrare gratuită.

Prețurile din Muntenegru, după explicațiile Claude

Așa cum au făcut și ChatGPT și Gemini, Claude a realizat o defalcare completă a costurilor, plus un calculator interactiv în care poți ajusta fiecare categorie în funcție de preferințele tale.

Transport

  • Zbor dus-întors (per persoană): 150–250 €
  • Mașină închiriată (7 zile, total): 100–150 €
  • Benzină (~600 km în Muntenegru): 50–80 €
  • Total transport: 300–480 €

Cazare

  • Pensiune / guesthouse: 35–90 €/noapte
  • Apartament: 40–120 €/noapte
  • Hotel 3 stele: 60–160 €/noapte
  • Total cazare (7 nopți, per cameră): 250–630 €

Mâncare și băutură

  • Mic dejun: 3–7 €
  • Prânz: 6–15 €
  • Cină: 8–35 €
  • Cafele, băuturi, gustări: 5–15 €
  • Total zilnic: 22–72 €
  • Total 7 zile / persoană: 150–500 €

Activități și bilete

  • Cetatea Kotor: ~8 €
  • Barcă spre Insula din Perast: ~5 €
  • Rafting pe Tara: 35–50 €
  • Plimbare cu barca pe Lacul Skadar: 15–20 €
  • Șezlonguri plajă (3 zile): 30–75 €
  • Total activități / persoană: ~100–160 €
Cu toate acestea, Claude ne sfătuiește să rezervăm zborul și mașina cu cel puțin 2–3 luni înainte și să avem în vedere un buget total de 650–1.100 euro per persoană pentru o vacanță confortabilă de 7 zile în Muntenegru.


