Cel mai bun echipament – greutatea corpului tău

 «Mușchii nu pot face diferența între un aparat de 5.000 de dolari și o bandă elastică de 5 de dolari. Tot ce înțeleg este tensiunea mecanică», susțin cercetări recente, conform bodyspec.com. Antrenamentele regulate și aplicarea principiului progresului sunt cruciale pentru rezultate optime.

Deși poate părea surprinzător, pentru a-ți lucra musculatura și a arde calorii nu ai nevoie de echipamente complexe sau greutăți mari. Tot ce trebuie să faci este să folosești greutatea propriului corp și să îți depășești constant limitele.

Secretul? Progresul continuu. Crește treptat numărul de repetări, scurtează pauzele dintre seturile de exerciţii sau încearcă variante mai dificile ale exercițiilor. De exemplu, dacă reușești să faci 10 genuflexiuni, încearcă 12 data viitoare. Sau, dacă obișnuiești să faci flotări pe genunchi, treci la flotări clasice. Experții de la leapsandrebounds.com subliniază că aceste mici schimbări pot avea un impact semnificativ în timp.

Organizează-ți antrenamentele pentru rezultate maxime

Antrenamentele tip circuit sunt ideale pentru acasă. Acestea implică alternarea rapidă între exerciții diferite, cu pauze minime între ele. După ce termini un circuit complet, poți face o pauză mai lungă înainte de a repeta.

De exemplu:

  • Genuflexiuni: 15 repetări;
  • Flotări: cât mai multe posibile;
  • Fandări (pe fiecare picior): 10 repetări;
  • Plank: 30-60 secunde.

Repetă acest circuit de 3-5 ori, cu pauze de 1-2 minute între runde. În funcție de nivelul tău, poți ajusta numărul de repetări, durata exercițiilor sau lungimea pauzelor.

Dacă ești începător, începe cu 2-3 antrenamente pe săptămână, lăsând o zi de pauză între ele. Pe măsură ce avansezi, poți crește frecvența la 4-5 sesiuni săptămânale. Totuși, nu uita: mușchii se dezvoltă în timpul odihnei, nu în timpul antrenamentului. Asigură-te că dormi suficient și că îți oferi timp pentru recuperare.

Echipamente esențiale pentru antrenamente acasă

De la corzi de sărit la kettlebells, specialiștii explică ce merită să cumperi și ce să eviți.

Antrenorul Dalton Wong, cunoscut pentru colaborările cu actori de succes și sportivi de elită, sugerează să alegem echipamente care să se potrivească stilului nostru de viață.

„Majoritatea exercițiilor cardio ar trebui făcute în aer liber, deoarece petrecem deja prea mult timp în interior. Acasă, concentrează-te pe forță, flexibilitate și mobilitate”, spune Wong, citat de The Guardian.

Vestă cu greutăți – Aceasta poate aduce un plus de intensitate antrenamentelor tale”, explică Wong. Poți purta o vestă ușoară în timpul plimbărilor sau antrenamentelor de forță, ceea ce sporește solicitarea corpului. De exemplu, o vestă de 5 kg, combinată cu gantere de 2 kg în fiecare mână, oferă un antrenament de 9 kg.

Minge de tenis – Pentru cei care se confruntă cu dureri precum fasceita plantară sau tensiuni musculare, Wong recomandă utilizarea unei mingi de tenis pentru a masa tălpile, fesierii sau partea superioară a spatelui: „Este o soluție simplă și eficientă pentru relaxarea țesuturilor tensionate”.

Evită aparatele de stimulare musculară – „Nu poți obține un abdomen perfect doar purtând un aparat în timp ce te uiți la emisiuni TV”, avertizează Wong. Deși există versiuni medicale eficiente, acestea sunt costisitoare și necesită o formă fizică deja bună pentru a avea rezultate.

Corda de sărit – O soluție simplă, dar eficientă, este coarda de sărit. „Zece minute pe zi îți pot îmbunătăți semnificativ condiția fizică și te ajută să controlezi mușchii planșeului pelvin”, spune antrenoarea de fitness pentru femei Griffith Robinson.

Pentru seniori: flexiune și coordonare – Ty Paul, antrenor cu experiență în lucrul cu persoane de peste 60 de ani, sugerează exerciții care îmbunătățesc mobilitatea și previn căderile. „Folosește benzi de rezistență sau greutăți mici. Este important să găsești ceva ce îți face plăcere pentru a păstra motivația”, explică el.

BlazePods – tehnologie pentru reflexe – Aceste dispozitive inovatoare sunt folosite atât de sportivi profesioniști, cât și de seniori. „Îmbunătățesc coordonarea, viteza de reacție și stabilitatea”, explică Paul. Un exemplu este o doamnă cu Parkinson care, după un an de utilizare, a devenit mai puternică și mai stabilă.

BlazePods sunt dispozitive inteligente, portabile, sub formă de senzori luminoși (pod-uri) care se aprind și se sting prin atingere, concepute pentru a îmbunătăți timpul de reacție, agilitatea, coordonarea și capacitatea de luare a deciziilor. Sistemul, utilizat prin aplicația BlazePod (care controlează podurile), este ideal pentru antrenamente sportive, fitness, kinetoterapie și recuperare neuro-motorie. 

Obiecte de uz casnic ca echipament

Nu ai greutăți? Nicio problemă! Poți folosi obiecte de zi cu zi pentru a crește intensitatea exercițiilor:

  • Umple un rucsac cu cărți și folosește-l pentru genuflexiuni şi fandări.
  • Utilizează o sticlă de apă sau un bidon de detergent pentru exerciții de ridicare.
  • Pune-ți picioarele pe un scaun pentru flotări mai dificile.
  • Un prosop rezistent te ajută la multe exerciţii şi există destule tutoriale cum să procedezi.

Exercițiile acasă sunt accesibile, eficiente și nu necesită niciun echipament sofisticat. Tot ce trebuie să faci este să începi de la nivelul tău actual, să fii consecvent și să te adaptezi progresiv. Nu uita: corpul tău este cel mai bun echipament pe care îl poți avea!

