Melodia „Bangaranga”, interpretată de Dara pentru Eurovision Song Contest 2026, a fost produsă de Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de scenă Monoir, împreună cu Dimitris Kontopoulos (Starchyld X).

Cristian Tarcea este un producător și compozitor român foarte cunoscut în zona dance-pop din Europa de Est, iar Dimitris Kontopoulos este un compozitor grec cu experiență vastă la Eurovision.

Piesa „Bangaranga”, interpretată de Dara, a fost compusă de: Darina Yotova (Dara), Anne Judith Wik, Cristian Tarcea (Monoir) și Dimitris Kontopoulos.

Cristian Tarcea (Monoir) a fost în acest an și jurat la Selecția Națională Eurovision România 2026, iar în finala internațională de la Viena a apărut lângă Dara (Darina Yotova).

„Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, spunea Cristian Tarcea (Monoir) înainte de Eurovision Song Contest 2026.

Cine este Cristian Tarcea (Monoir)

Cristian Tarcea, cunoscut mai ales sub numele de scenă Monoir, este un producător, compozitor, DJ și artist român din Constanța, nnăscut pe 17 aprilie 1993. El a început să studieze muzica încă din copilărie, învățând pian și tobe.

Monoir este fondatorul casei de producție Thrace Music, lansată în anul 2012, și a devenit cunoscut în special pentru hituri dance cu influențe balcanice și orientale. Printre cele mai populare piese produse de el se numără: „The Violin Song”, „Lost in Istanbul”, „Sugar & Brownies”, „Chameleon” și „Taka Taki”.

Cristian Tarcea - Monoir (în centru) alături de Dara - Darina Yotova (în dreapta) la Eurovision 2026

Monoir a colaborat cu artiști precum Alexandra Stan, WRS, Iuliana Beregoi, Dara și mulți alții. Piesele sale au avut succes mai ales în România, Bulgaria, Turcia și Grecia.

În Bulgaria, Cristian Tarcea a ajuns chiar să domine topurile radio, având simultan mai multe melodii în Top 10 al celor mai difuzate piese.

Cine este Dara (Darina Yotova)

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, este o cântăreață și compozitoare din Bulgaria, născută pe 21 iulie 1998, în Varna. A devenit cunoscută după participarea la versiunea bulgară a emisiunii „X Factor”, unde a atras atenția prin stilul excentric și vocea puternică.

După emisiune, Dara a semnat cu casa de discuri Virginia Records și a lansat mai multe hituri pop și dance care au avut succes în Bulgaria și în alte țări din regiune. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Kvo Ne Chu”, „Ai Ai”, „Thunder”, „In My Head” și „Mr. Rover”.

Artista este apreciată pentru stilul său energic, influențele pop moderne și show-urile extravagante. În ultimii ani, a devenit una dintre cele mai populare artiste pop din Bulgaria.

