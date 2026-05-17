Zborurile între Roma și București, anulate din 24 mai 2026

În prezent, Aeroitalia operează zboruri comerciale regulate între Aeroportul Fiumicino din Roma și cele două destinații din România. Cursele de duminică de pe ruta Roma–București vor fi suspendate, ultimul zbor fiind programat pentru 24 mai 2026.

De asemenea, ruta Roma–Bacău, desfășurată marțea și sâmbăta, a fost deja oprită, ultimul zbor având loc pe 16 mai 2026.

Motivul pentru care compania italiană a decis să se retragă de pe piața românească nu a fost încă dezvăluit. BoardingPass menționează că Aeroitalia nu a făcut un anunț oficial cu privire la această decizie.

Alternative pentru călătorii care vor să ajungă în Roma

Pasagerii care călătoresc între București și Roma pot opta în continuare pentru alte companii aeriene care operează pe această rută. TAROM, Wizz Air și Ryanair oferă zboruri regulate, cea din urmă utilizând Aeroportul Ciampino din sud-estul Romei.

Zboruri noi din București către patru destinații

Începând cu 1 iulie 2026, compania Dan Air va lansa patru rute noi de pe Aeroportul „Henri Coandă”. Destinațiile incluse sunt Amman (Iordania), Erevan (Armenia), Tbilisi (Georgia) și Alep (Siria).

Potrivit reprezentanților Dan Air, Alep va deveni o rută permanentă, ceea ce face din companie singura din Uniunea Europeană care operează simultan zboruri către două orașe siriene: Damasc și Alep.

