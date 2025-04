Premiile World Car Awards

Grupul Volkswagen a deschis seria de premii cu al 26-lea trofeu, câștigat de vanul electric ID. Buzz. Acesta marchează a șaptea victorie a gigantului german în categoria World Car of the Year, după succesele anterioare cu modele precum Audi A3, Volkswagen Up! și ID.4.

În categoria World Electric Vehicle, Hyundai Inster a continuat dominația grupului coreean Hyundai-Kia, care câștigă pentru al patrulea an consecutiv.

Primele 3 ediții au fost câștigate de grupul coreean Hyundai-Kia, cu Ioniq 5, Ioniq 6 și, anul trecut, cu EV9.

O premieră notabilă a fost înregistrată la categoria World Urban Car, unde BYD Seagull (cunoscut și ca Dolphin Mini pe unele piețe) a devenit primul model chinezesc laureat.

În categoria World Performance Car, Porsche 911 Carrera GTS a triumfat în fața unor concurenți hibrizi și electrici, reafirmând puterea motoarelor termice în segmentul de performanță. Premiul pentru World Luxury Car a fost adjudecat de Volvo EX90, continuând tradiția dominației europene în această categorie. Acest titlu a scăpat o singură dată mărcilor europene – în 2023, când a fost revendicat de Lucid Air.

Mașina anului 2025 în lume

Marele câștigător al serii a fost Kia EV3, care a obținut titlul suprem de World Car of the Year 2025. Acest succes marchează al treilea trofeu major pentru Kia și al doilea consecutiv, după victoria modelului EV9 în anul precedent.

Mașină electrică model Kia EV3. Foto Worldcarawards.com

Premiile World Car Awards, aflate la cea de-a 20-a ediție, sunt acordate în șase categorii principale, plus un premiu special pentru Personalitatea Anului. Juriul este format din 96 de jurnaliști auto din 30 de țări, asigurând o perspectivă globală asupra industriei auto.

