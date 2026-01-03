Totul a început cu o mașină blocată în zăpadă

Potrivit South China Morning Post, primul apel de urgență a fost primit vineri, 2 ianuarie 2026, în jurul orei locale 19:20, după ce o mașină neechipată cu anvelope de iarnă a rămas blocată în zăpadă pe un tronson al autostrăzii. La scurt timp, alte persoane din cel puțin patru vehicule au sunat la urgențe, reclamând aceeași problemă.

Blocajul s-a extins rapid, pe fondul ninsorii continue. În ambuteiaj au fost prinși numeroși șoferi care se întorceau acasă după Anul Nou. Un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a cerut intervenția unei ambulanțe, acuzând țiuit în urechi, amețeli și greață. Acesta a fost transportat la spital, potrivit pompierilor locali.

„Am stat 12 ore blocată într-un tunel”

Printre persoanele afectate s-a numărat și o femeie de 40 de ani, care se întorcea cu familia la Tokyo, după o vizită la rude. Ea a povestit că a rămas prinsă în trafic timp de aproximativ 12 ore, începând cu ora 19:30.

„Am fost blocată într-un tunel unde telefonul nu avea semnal”, a declarat femeia.

Compania West Nippon Expressway a anunțat că a fost nevoită să închidă ambele benzi de circulație pe mai multe sectoare ale autostrăzii, între prefecturile Hiroshima și Yamaguchi, pentru a permite intervenția autorităților și deblocarea drumului.

Agenția Meteorologică Japoneză a confirmat că în zonă au căzut ninsori abundente vineri seara și în cursul nopții, condițiile meteo fiind principala cauză a haosului din trafic.

