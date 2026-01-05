Acest incinerator va transforma nămolul rezultat din epurarea apelor uzate din Timișoara în energie termică și electrică.

Nămol transformat în energie la Timișoara, din 2026

Construcția din Timișoara, începută în 2022 și aproape finalizată de Constructim SA, utilizează un sistem modern de termooxidare.

„În 2026, instalația de valorificare energetică a nămolului Aquatim va fi pusă în funcțiune. Constructim SA aproape a finalizat, pentru Aquatim, construcția instalației de incinerare/ valorificare energetică a nămolului rezultat în urma epurării apelor uzate. Timișoara face un pas concret spre economie circulară și energie responsabilă”, au declarat reprezentanții Constructim.

Instalația din Timișoara este capabilă să proceseze aproape 90 de tone de nămol zilnic. Energia generată va fi utilizată în principal pentru consumul propriu al Aquatim, reducând astfel costurile operaționale.

Investiție de 50 milioane lei, pentru energie verde din nămol la Timișoara

Proiectul din Timișoara are o valoare de peste 50 de milioane de lei, finanțarea provenind în mare parte din fonduri europene, cu o contribuție suplimentară din partea Aquatim SA.

Aquatim deservește 167 de localități din județul Timiș – două municipii, opt orașe, 53 de comune și 104 sate.

Rețeaua gestionată de companie înseamnă 2.870 km de rețea de distribuție a apei, 1.786 km de canalizare și 29 de stații de epurare a apelor uzate și peste 400 de stații de pompare.

