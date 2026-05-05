MG și Xpeng se numără printre alți producători chinezi de vehicule electrice interesați să utilizeze fabricile europene ale VW pentru producția de autovehicule, conform sursei citate.

Producătorul chinez ar investi în amplasament și ar putea utiliza a doua jumătate a fabricii pentru a produce vehicule electrice.

Cealaltă parte a fabricii din Dresda este planificată să devină un centru de inovare în cooperare cu landul Saxonia și Universitatea Tehnică din Dresda.

„Made în Germany”

O unitate de producție germană ar putea să ajute BYD în ceea ce privește notorietatea mărcii, adăugând eticheta „fabricat în Germania”, întrucât compania investește deja masiv în construirea imaginii sale în Europa.

BYD a luat în considerare anterior Spania ca locație preferată pentru o a doua fabrică europeană, după cea din Ungaria.

Spania era considerată atractivă datorită costurilor de producție relativ scăzute, infrastructurii industriale, energiei electrice ieftine și rețelei de energie curată. BYD construiește deja fabrici în Ungaria și Turcia.

„Șantajul” statului chinez

Germania a votat, de asemenea, împotriva tarifelor suplimentare impuse de UE asupra vehiculelor electrice fabricate în China, o poziție privită favorabil la Beijing.

China a exercitat presiuni asupra țărilor care au susținut tarifele, favorizând în același timp pe cele care s-au opus sau s-au abținut.

Reuters a scris în 2024 că Beijingul le-a cerut producătorilor auto chinezi să suspende investițiile majore în țările UE care au susținut tarifele.

Polonia, care a votat în favoarea acestora, a pierdut ulterior producția Leapmotor la fabrica Stellantis din Tychy, în timp ce Spania, care s-a abținut, a devenit locația pentru producția modelului Leapmotor B10 la fabrica Stellantis din Zaragoza.

Până în prezent, UE nu a oferit o contrapondere vizibilă la această strategie, lăsând statele membre pe cont propriu.

Prețuri minime

În ianuarie, presa a scris că UE poartă discuții cu China pentru a elimina tarifele antisubvenție aplicate importurilor de vehicule electrice și a le înlocui cu un „preț minim”.

BYD a refuzat să comenteze când a fost contactată de CarNewsChina. Volkswagen a negat raportul, calificându-l ca fiind incorect.

Xpeng și SAIC vor și ele fabrici

Xpeng și MG, marcă a grupului de stat SAIC, explorează, de asemenea, oportunități de a utiliza fabricile Volkswagen din Europa, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, care doresc să rămână anonime, deoarece nu sunt autorizate să vorbească cu mass-media. Nu s-a luat încă nicio decizie.

Anterior presa a scris că MG ia în considerare o fabrică de vehicule electrice în Spania, după ce Ungaria fusese considerată o posibilă locație mai devreme.

Conexiunea Xpeng – Volkswagen

Xpeng produce deja vehicule în Europa prin Magna Steyr din Austria.

Xpeng este un partener Volkswagen în China, furnizând arhitectura petnru vehicule electrice și softurile de conducere autonomă.

VW deține o participație de 5% în producătorul chinez de vehicule electrice.

De asemenea, grupul de stat SAIC este partenerul Volkswagen în cadrul unei societăți mixte din China care produce mașini Volkswagen și Audi.

De la fabrică de prestigiu la închidere

Volkswagen a încetat producția de vehicule la fabrica din Dresda la sfârșitul anului 2025.

Unitatea, cunoscută oficial sub numele de Gläserne Manufaktur, a fost deschisă în 2002 ca fabrică de prestigiu pentru modelul VW Phaeton.

Ulterior, a produs vehicule Bentley, e-Golf și, cel mai recent, ID.3. În ultimii ani, fabrica a produs aproximativ 6.000 de unități ID.3 anual, având în jur de 205 angajați.

Centru de inovare

Presa germană a raportat în decembrie că Volkswagen Sachsen, Saxonia și Universitatea Tehnică din Dresda au semnat o scrisoare de intenție pentru a utiliza o parte a amplasamentului ca centru de inovare începând din 2026.

Se preconizează că universitatea va închiria aproape jumătate din spațiu, în timp ce costurile de conversie de aproximativ 50 de milioane de euro erau încă în discuție.

„Soluție inteligentă”

Șeful Volkswagen, Oliver Blume, a declarat pe 30 aprilie că partajarea capacității neutilizate a fabricilor europene cu producătorii auto chinezi ar putea fi o „soluție inteligentă” pentru a reduce capacitatea și a scădea costurile.

Volkswagen a redus deja capacitatea cu 1 milion de vehicule și dorește să reducă capacitatea globală de producție de la 12 milioane la 9 milioane de mașini.

Ținte ambițioase pentru BYD

BYD importă în prezent toate autoturismele pe care le vinde în Europa din China, unde acestea sunt supuse unei taxe de import standard de 10% și unui tarif antisubvenție al UE de 17%.

Reuters a sris anul trecut că BYD ar dori să pună frână planurilor de creștere a producției la fabrica sa din Ungaria și ar accelera producția în Turcia. BYD a negat raportul, afirmând că proiectul său din Ungaria rămâne pe calea cea bună.

Turcia nu este supusă unor tarife compensatorii suplimentare ale UE la importurile de vehicule.

BYD vrea să exporte în acest an 1,5 milioane de mașini.

Acuzații de „sclavie” la adresa BYD

BYD s-a confruntat, de asemenea, cu controale privind condițiile de muncă în străinătate.

CNBC a scris că o serie de acuzații de abuzuri la fabrica sa din Ungaria au fost ridicate în Parlamentul European, în timp ce autoritățile braziliene au acuzat anterior un subcontractant de la fabrica BYD din Brazilia de condiții de „sclavie”.

Dacă va fi finalizată, o tranzacție la Dresda i-ar oferi BYD un punct de sprijin simbolic în Germania, piața internă a Volkswagen și cea mai mare industrie auto din Europa.

Dongfeng și FAW vor fabrici Stellantis

Volkswagen nu este singurul producători auto european care are probleme. Stellantis are la rândul propriile provocări, și, la fel ca Volkswagen, negociază cu grupuri chineze predarea unor fabrici sau folosirea lor.

Presa franceză a scris că grupul de stat Dongfeng ar dori preluarea a patru fabrici ale Stellantis din Europa, în vreme ce grupul de stat FAW vrea să utilizeze la rândul său fabrica de Zaragoza, Spania, a Stellantis pentru a produce modele ale mărcii Hongqi.

În fine, Geely negociază cu Ford producerea de mașini la o fabrică din Valencia, Spania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Unica.ro
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Un șofer român a plătit pe loc amenda de 1.150 de euro, dar tot a rămas fără mașina de lux Lexus și fără permis, pe o șosea din Franța
Știri România 13:23
Un șofer român a plătit pe loc amenda de 1.150 de euro, dar tot a rămas fără mașina de lux Lexus și fără permis, pe o șosea din Franța
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Știri România 12:19
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Stiri Mondene 14:30
Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Stiri Mondene 14:24
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Parteneri
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
TVMania.ro
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 14:38
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Politică 14:36
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea