MG și Xpeng se numără printre alți producători chinezi de vehicule electrice interesați să utilizeze fabricile europene ale VW pentru producția de autovehicule, conform sursei citate.

Producătorul chinez ar investi în amplasament și ar putea utiliza a doua jumătate a fabricii pentru a produce vehicule electrice.

Cealaltă parte a fabricii din Dresda este planificată să devină un centru de inovare în cooperare cu landul Saxonia și Universitatea Tehnică din Dresda.

„Made în Germany”

O unitate de producție germană ar putea să ajute BYD în ceea ce privește notorietatea mărcii, adăugând eticheta „fabricat în Germania”, întrucât compania investește deja masiv în construirea imaginii sale în Europa.

BYD a luat în considerare anterior Spania ca locație preferată pentru o a doua fabrică europeană, după cea din Ungaria.

Spania era considerată atractivă datorită costurilor de producție relativ scăzute, infrastructurii industriale, energiei electrice ieftine și rețelei de energie curată. BYD construiește deja fabrici în Ungaria și Turcia.

„Șantajul” statului chinez

Germania a votat, de asemenea, împotriva tarifelor suplimentare impuse de UE asupra vehiculelor electrice fabricate în China, o poziție privită favorabil la Beijing.

China a exercitat presiuni asupra țărilor care au susținut tarifele, favorizând în același timp pe cele care s-au opus sau s-au abținut.

Reuters a scris în 2024 că Beijingul le-a cerut producătorilor auto chinezi să suspende investițiile majore în țările UE care au susținut tarifele.

Polonia, care a votat în favoarea acestora, a pierdut ulterior producția Leapmotor la fabrica Stellantis din Tychy, în timp ce Spania, care s-a abținut, a devenit locația pentru producția modelului Leapmotor B10 la fabrica Stellantis din Zaragoza.

Până în prezent, UE nu a oferit o contrapondere vizibilă la această strategie, lăsând statele membre pe cont propriu.

Prețuri minime

În ianuarie, presa a scris că UE poartă discuții cu China pentru a elimina tarifele antisubvenție aplicate importurilor de vehicule electrice și a le înlocui cu un „preț minim”.

BYD a refuzat să comenteze când a fost contactată de CarNewsChina. Volkswagen a negat raportul, calificându-l ca fiind incorect.

Xpeng și SAIC vor și ele fabrici

Xpeng și MG, marcă a grupului de stat SAIC, explorează, de asemenea, oportunități de a utiliza fabricile Volkswagen din Europa, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, care doresc să rămână anonime, deoarece nu sunt autorizate să vorbească cu mass-media. Nu s-a luat încă nicio decizie.

Anterior presa a scris că MG ia în considerare o fabrică de vehicule electrice în Spania, după ce Ungaria fusese considerată o posibilă locație mai devreme.

Conexiunea Xpeng – Volkswagen

Xpeng produce deja vehicule în Europa prin Magna Steyr din Austria.

Xpeng este un partener Volkswagen în China, furnizând arhitectura petnru vehicule electrice și softurile de conducere autonomă.

VW deține o participație de 5% în producătorul chinez de vehicule electrice.

De asemenea, grupul de stat SAIC este partenerul Volkswagen în cadrul unei societăți mixte din China care produce mașini Volkswagen și Audi.

De la fabrică de prestigiu la închidere

Volkswagen a încetat producția de vehicule la fabrica din Dresda la sfârșitul anului 2025.

Unitatea, cunoscută oficial sub numele de Gläserne Manufaktur, a fost deschisă în 2002 ca fabrică de prestigiu pentru modelul VW Phaeton.

Ulterior, a produs vehicule Bentley, e-Golf și, cel mai recent, ID.3. În ultimii ani, fabrica a produs aproximativ 6.000 de unități ID.3 anual, având în jur de 205 angajați.

Centru de inovare

Presa germană a raportat în decembrie că Volkswagen Sachsen, Saxonia și Universitatea Tehnică din Dresda au semnat o scrisoare de intenție pentru a utiliza o parte a amplasamentului ca centru de inovare începând din 2026.

Se preconizează că universitatea va închiria aproape jumătate din spațiu, în timp ce costurile de conversie de aproximativ 50 de milioane de euro erau încă în discuție.

„Soluție inteligentă”

Șeful Volkswagen, Oliver Blume, a declarat pe 30 aprilie că partajarea capacității neutilizate a fabricilor europene cu producătorii auto chinezi ar putea fi o „soluție inteligentă” pentru a reduce capacitatea și a scădea costurile.

Volkswagen a redus deja capacitatea cu 1 milion de vehicule și dorește să reducă capacitatea globală de producție de la 12 milioane la 9 milioane de mașini.

Ținte ambițioase pentru BYD

BYD importă în prezent toate autoturismele pe care le vinde în Europa din China, unde acestea sunt supuse unei taxe de import standard de 10% și unui tarif antisubvenție al UE de 17%.

Reuters a sris anul trecut că BYD ar dori să pună frână planurilor de creștere a producției la fabrica sa din Ungaria și ar accelera producția în Turcia. BYD a negat raportul, afirmând că proiectul său din Ungaria rămâne pe calea cea bună.

Turcia nu este supusă unor tarife compensatorii suplimentare ale UE la importurile de vehicule.

BYD vrea să exporte în acest an 1,5 milioane de mașini.

Acuzații de „sclavie” la adresa BYD

BYD s-a confruntat, de asemenea, cu controale privind condițiile de muncă în străinătate.

CNBC a scris că o serie de acuzații de abuzuri la fabrica sa din Ungaria au fost ridicate în Parlamentul European, în timp ce autoritățile braziliene au acuzat anterior un subcontractant de la fabrica BYD din Brazilia de condiții de „sclavie”.

Dacă va fi finalizată, o tranzacție la Dresda i-ar oferi BYD un punct de sprijin simbolic în Germania, piața internă a Volkswagen și cea mai mare industrie auto din Europa.

Dongfeng și FAW vor fabrici Stellantis

Volkswagen nu este singurul producători auto european care are probleme. Stellantis are la rândul propriile provocări, și, la fel ca Volkswagen, negociază cu grupuri chineze predarea unor fabrici sau folosirea lor.

Presa franceză a scris că grupul de stat Dongfeng ar dori preluarea a patru fabrici ale Stellantis din Europa, în vreme ce grupul de stat FAW vrea să utilizeze la rândul său fabrica de Zaragoza, Spania, a Stellantis pentru a produce modele ale mărcii Hongqi.

În fine, Geely negociază cu Ford producerea de mașini la o fabrică din Valencia, Spania.

