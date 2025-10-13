Incident grav în portul Procida: o familie, la un pas să se prăbușească în mare, în timpul debarcării de pe feribot

Accidentul a avut loc puțin înainte de ora 13:30, în momentul în care feribotul Agata, aparținând companiei Medmar, finaliza operațiunile de debarcare a pasagerilor și vehiculelor îmbarcate la Pozzuoli.

Dintr-o dată, rampa s-a înclinat brusc, mișcare ce a făcut ca mașina să se răstoarne și să rămână cu roțile în sus, suspendată între navă și chei și riscând să cadă în mare.

Potrivit agenției Ansa, în autoturism se aflau un copil și părinții lui, care au scăpat ca prin minune nevătămați. Toți trei au fost asistați de echipajul medical de urgență 118, în timp ce la fața locului au intervenit Căpitănia Portului și carabinierii din Procida.

Martor: „O scenă absurdă”

Între timp, o mulțime de curioși s-a adunat pe chei pentru a urmări ce se întâmplă. „O scenă absurdă, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a declarat unul dintre martorii incidentului.

O macara și o platformă de tractare au fost folosite pentru a securiza vehiculul și pentru a permite reluarea operațiunilor portuare, în timp ce traficul în zonă a fost blocat mai bine de o oră.

Mașini prinse în trapa unui feribot, în Grecia. Căpitanul, arestat

Anul trecut, un episod aproape incredibil s-a derulat în Grecia, când căpitanul unui feribot a decis să ridice rampa pe unde era urcate mașinile înainte să se termine îmbarcarea.

S-a întâmplat în noaptea de joi, 15 august, pe insula Andros, cea mai nordică din Ciclade, în timp ce pasagerii încă urcau pe feribot.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, căpitanul a decis să plece în grabă, ridicând trapa, punând în pericol pasagerii și echipajul. O mașină nu a mai putut să se îmbarce, iar staff-ul a încercat să o împingă, riscând să cadă în mare.

Căpitanul a fost arestat a doua zi, când nava a ajuns în portul Karystos, în baza articolului 291 din Codul Penal elen, privind „imixtiunea periculoasă în traficul navelor”.