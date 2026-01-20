Mașină cu numere românești, fără acte, confiscată lângă aeroportul din Eindhoven

Controlul a avut loc sâmbătă, pe Luchthavenweg, un drum situat în imediata apropiere a aeroportului din Eindhoven. Polițiștii olandezi au observat o persoană care cobora dintr-un autoturism, după care mașina a pornit din nou de pe loc, deși în acea zonă este în vigoare o interdicție de oprire.

În urma verificărilor, șoferul nu a putut prezenta permis de conducere, certificat de înmatriculare sau act de identitate valabil, iar o solicitare adresată autorităților din România a arătat că numărul de înmatriculare nu mai era în uz și autoturismul nu figura ca fiind înregistrat în evidențele oficiale.

Mai mult, potrivit jurnaliștilor Algemeen Dagblad, mașina circula cu anvelope extrem de uzate, aproape fără profil, ceea ce reprezenta un pericol suplimentar pentru siguranța rutieră.

Șoferul a fost amendat și a plecat acasă pe jos

Autoritățile olandeze spun că șoferul nu era la prima abatere de acest fel, mai fusese prins conducând un așa-numit „spookvoertuig”. Astfel de vehicule, explică polițiștii, nu au o înregistrare actualizată și sunt adesea folosite în activități infracționale, tocmai pentru că sunt greu de identificat și de urmărit.

Având în vedere riscurile majore, autoritățile au decis confiscarea autoturismului. Șoferul a fost sancționat cu trei amenzi și a fost obligat să-și continue drumul pe jos.

La sfârșitul anului trecut, mașina unui șofer român a fost confiscată în Austria. Tânărul de 27 de ani a fost prins circulând cu 115 km/h, într-o zonă în care limita de viteză era de 30 km/h.

Când poate fi confiscat un autoturism de polițiști în Olanda

Poliția olandeză poate confisca autoturismul în cazuri grave de încălcare a legilor rutiere sau penale, conform Reglementării privind vehiculele (Wegenverkeerswet). Confiscarea este temporară sau permanentă, în funcție de gravitate.

Cazuri principale de confiscare:

Conducere fără permis sau sub influență: Alcool >0,8%, droguri – autoturismul reținut până la clarificări (amenzi 300 – 1.500 de euro).

Viteză excesivă: >50 km/h peste limită pe autostradă sau >30 km/h în oraș – confiscare 1-3 luni.

Fără asigurare sau ITV (MOT): Reținere imediată până la remediere (amendă de la 400 de euro).​

Plăcuțe false sau furt: Bun căutat pentru confiscare – predat proprietarului legal sau casat.

Poliția întocmește proces-verbal, emite permis de circulație provizoriu sau ridică plăcuțele. Proprietarul plătește taxe depozitare (aproximativ 30 euro/zi); recuperarea în 14 zile sau licitație. Confiscarea permanentă e rară, doar pentru infracțiuni penale (trafic droguri, furt).