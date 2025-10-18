Un bărbat care a venit în zona portului Zimnicea să își lanseze barca la apă a uitat să tragă frâna de mână la mașină. Autoturismul a alunecat pe rampă, în câteva clipe, și a dispărut în Dunăre, relatează TRNews.ro.

În zona respectivă, apa are o adâncime de aproape 20 de metri, conform reprezentanților ISU Teleorman, iar curenții sunt foarte puternici. Mașina a fost înghițită de ape, până la sosirea echipajelor.

Atunci când seara s-a lăsat peste port, căutările s-au oprit. Echipajele mixte (pompieri, polițiști de frontieră, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și proprietarul) au ieșit a doua zi pe fluviu, cu patru ambarcațiuni, dotate cu sonare, încercând să localizeze vehiculul pe o distanță de aproximativ 500 de metri.

„Am verificat fiecare centimetru, fiecare groapă de pe fundul Dunării. Curentul e puternic, e posibil ca mașina să fi fost dusă pe canalul navigabil”, au explicat salvatorii.

Deși eforturile au fost susținute, autoturismul nu a fost găsit. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Un incident similar a avut loc în martie. O maşină parcată pe malul Dunării fără să fie asigurată s-a scufundat, în apele fluviului.



