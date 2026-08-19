Aproape 70 de kilometri și 5.000 de metri diferență de nivel

Provocarea nu a constat doar în traversarea crestei principale a Munților Rodnei. Sebastian Butcovan și-a propus să ajungă pe fiecare dintre cele 30 de vârfuri care depășesc altitudinea de 2.000 de metri. Asta a însemnat numeroase abateri de la traseul principal, coborâri și apoi noi urcări, inclusiv prin sectoare nemarcate, pe teren tehnic și alpin, iar traseul a trecut prin zonele Ineu, Gărgălău, Puzdrele, Cormaia, Rebra, Buhăescu și Pietrosul Rodnei.

Cele 30 de vârfuri atinse au fost Ineuț, Roșu, Ineu, Ciungilor, Tomnatec, Coasta Netedă, Cișa, Omului, La Cepi, Vârful Clăii, Gărgălău, Galațului, Laptelui Mare, Puzdrelor, Negoiasa Mică, Negoiasa Mare, Repede, Cormaia, Țapului, Pietrosu, La Cățâni, Obârșia Rebrii, Gropilor, Momâia, Rebra, Buhăescu Mic, Buhăescu Mare, Pietrosul Rodnei, Grohotu și Piatra Albă.

Unele dintre aceste zone sunt cunoscute drumeților, însă altele se află în afara traseelor frecventate și nu au poteci clare. Tocmai aceste porțiuni au făcut ca dificultatea traseului să fie mult mai mare decât ar sugera simpla distanță parcursă.

Cel mai înalt punct a fost Pietrosul Rodnei, la 2.303 metri

Cel mai înalt punct atins în timpul turei a fost Pietrosul Rodnei, cu o altitudine de 2.303 metri. Pentru această provocare însă, atingerea celui mai înalt vârf al masivului nu reprezenta finalul. Sebastian Butcovan trebuia să continue până când toate cele 30 de vârfuri incluse în proiect erau parcurse. Sportivul spune că ideea a pornit tocmai de la dorința de a uni într-o singură tură toate aceste puncte ale masivului.

„Nu doar creasta principală, ci fiecare dintre cele 30 de vârfuri”, a explicat Sebastian Butcovan pentru sursa citată.

La final, traseul care a ajuns la aproape 70 de kilometri și aproximativ 5.000 de metri diferență pozitivă de nivel, cu urcări și coborâri succesive într-o singură zi, reprezintă o mare parte din zona alpină a Munților Rodnei.

Traseul a fost înregistrat integral prin GPS

RODNEI 30 a presupus nu doar rezistență fizică, ci și experiență montană și capacitate de orientare, în special pe sectoarele nemarcate. Distanța mare, diferența de nivel, terenul alpin și porțiunile fără trasee clare fac ca o astfel de tură să necesite pregătire serioasă și o evaluare realistă a propriilor limite. Sebastian Butcovan și-ar dori ca RODNEI 30 să devină și o provocare pentru alți alergători montani și iubitori ai muntelui. Activitatea sa a fost înregistrată integral prin GPS, iar traseul și datele tehnice au fost publicate pe Strava.

Sportivul face parte din Clubul Sportiv de Alergare Montană Maramureș, afiliat la Federația Română de Atletism și la Federația Română de Alpinism și Escaladă. Clubul organizează și evenimente precum Maraton Maramureș, Mogoșa Everesting și Creasta Cocoșului Trail.