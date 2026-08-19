Deficiențe majore în execuție

Problemele includ probleme la structurile metalice, asfalt neconform și întârzieri de 43 de zile, conform unui document analizat de Arena Construcțiilor. CNAIR a identificat „vicii ascunse” pe lotul 2 Mizil – Pietroasele.

Printre problemele constatate se numără suduri defectuoase la structurile metalice, strat asfaltic sub standarde și lipsa aderenței între straturi. Riscul generat de aceste deficiențe este considerat „generalizat, sistemic și inacceptabil”.

Contractul pentru lotul 2 Mizil – Pietroasele , cu o lungime de 28,35 km, a fost semnat în iulie 2022 cu asocierea Trace Group Hold Plc Bulgaria – Coni SRL, pentru o valoare inițială de 1,25 miliarde lei, fără TVA. Lucrările au fost recepționate pe 17 octombrie 2025, cu depășirea termenului contractual de 31 august 2025 cu 43 de zile. Valoarea actualizată a contractului a ajuns la 1,628 miliarde lei, fără TVA.

Probleme la structurile metalice

Conform documentului CNAIR, trei dintre cele patru structuri metalice ale lotului 2 au fost afectate de deficiențe majore. Sudurile neconforme au fost identificate la pasajele de la km 26+274 și km 33+755, precum și la podul de la km 38+309.

La structura de la km 38+309, CNAIR a cerut măsuri speciale de monitorizare, inclusiv instalarea a 32 de extensometre pentru a observa deplasările elementelor metalice. În privința asfaltului, testele CESTRIN au relevat macrotextura insuficientă pe sectoare verificate, ceea ce crește riscul de acvaplanare. Grosimile sub limitele minime și materialul „deteriorat, sfărâmicios” din stratul de bază au fost alte probleme semnalate.

Printre problemele semnalate se numără refacerea lucrărilor de eclisare contrar dispozițiilor emise de Supervizor, utilizarea unor materiale necorespunzătoare, precum rășina epoxidică Sikadur-30, și deficiențe în planificarea soluțiilor tehnice. Inspectoratul de Stat în Construcții a intervenit în mai multe situații pentru a corecta procesul de remediere.

Probleme semnalate și la asfalt

Straturile asfaltice au fost o altă zonă problematică. Testele au arătat abateri semnificative, inclusiv o macrotextură insuficientă, cu 82,31% neconformitate pe anumite sectoare verificate. Grosimile straturilor rutiere au fost sub limitele admise, iar lipsa aderenței între straturi a fost calificată drept „defect critic” de către CNAIR.

La km 44+600, stratul de bază a fost descris ca fiind „sfărâmicios”, indicând neîndeplinirea cerințelor esențiale.

Penalități de 1 milion de lei pe zi pentru întârziere. Constructorul contestă decizia

CNAIR a calculat penalități de 1 milion de lei pe zi pentru întârziere, ajungând la 43 de milioane de lei. Decizia de aplicare a penalităților a fost confirmată de supervizor pe 9 ianuarie 2026. Cauzele întârzierii includ remedierea structurii de la km 33+309, execuția neconformă a 5,84 km de strat de uzură și problemele la podul de la km 38+309. Pe lângă penalități, beneficiarul a formulat o revendicare pentru recuperarea costurilor cu energia electrică utilizată de antreprenor pe șantier, admisă în principiu de supervizor.

Asocierea Trace Group Hold Plc Bulgaria – Coni SRL contestă decizia CNAIR, solicitând anularea penalităților și prelungirea duratei de execuție cu 43 de zile. În dosarul arbitral nr. 12/2026, constructorul cere și plata unor costuri suplimentare de 1,29 milioane de lei, plus dobânzi și ajustarea cu inflația.

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