Pârjol în 8 județe

Joi, 20 august 2026, aproape toată ţara se va afla sub cod galben de caniculă, iar în opt judeţe din Banat, vestul şi sudul Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei va fi cod portocaliu. În Bucureşti, vremea va deveni caniculară joi şi se va menţine astfel pe perioada weekendului.

Specialiștii ANM au emis o informare valabilă de joi, 20 august 2026, ora 10.00, până luni, 24 august 2026, la aceeaşi oră, privind un val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat şi nopţi tropicale.

România, lovită de un val extrem de caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Zonele unde termometrele ating 39 de grade
România, lovită de un val extrem de caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Sursă foto:meteoromania.ro

„În intervalul menţionat, un val de căldură se va extinde şi se va intensifica în cea mai mare parte a ţării. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest şi în sud-vest. Va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii extinse, va atinge şi va depăşi pragul critic de 80 de unităţi”, au anunțat reprezentanții ANM

Totodată, aceștia avertizează că, local, nopţile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).

Aerul va fi irespirabil

De asemenea, o avertizare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, este valabilă de joi, 20 august 2026, de la ora 10.00, până vineri, 21 august 2026, la aceeaşi oră.

„Astfel, joi, în Moldova, Maramureş, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei şi al Crişanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade şi vor caracteriza o noapte tropicală”, precizează ANM.

În acelaşi interval va fi valabil un cod portocaliu – temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală, în judeţele Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Olt.

Potrivit ANM, în Banat, vestul şi sudul Olteniei, sudul Crişanei şi sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 şi 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest şi sud-vest.

Totodată, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade”, a transmis ANM.

El Niño continuă să se intensifice

ANM a emis, luni, prognoza pe regiuni în perioada 17-30 august 2026. Potrivit estimărilor, săptămâna începe cu temperaturi de până la 37 de grade în vestul țării, urmată de un val de instabilitate atmosferică pe 18 august, care va aduce vijelii, ploi torențiale și o răcire accentuată în vest, nord și centru. De joi, vremea se va reîncălzi, iar spre finalul săptămânii valul de căldură se va intensifica în majoritatea regiunilor, aducând valori de până la 38 de grade.

Pe de altă parte, El Niño continuă să se intensifice și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice fenomene climatice înregistrate vreodată, avertizează specialiștii. Fenomenul climatic este deja activ în bazinul ecuatorial al Oceanului Pacific, iar modelele meteorologice indică faptul că va atinge o intensitate considerabilă în lunile următoare.

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