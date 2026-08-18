Este prima dată când președinta CCR admite că întâlnirea a avut loc în biroul președintelui Senatului, după ce ziua precedentă a recunoscut, pentru Recorder, că întrevederea a existat.

Reamintim că, în cadrul întâlnirii de vineri, 14 august, Simina Tănăsescu a cerut câteva săli în plus pentru CCR, care își desfășoară activitatea în clădirea Parlamentului, lângă Senat. Acum, a oferit detalii de culise.

„Propunerea a aparținut domnului prim-ministru. Eu am întrebat dacă putem avea o întâlnire scurtă, rapidă, în ideea distribuirii spațiilor, iar propunerea privind locul a venit de la domnia sa. Nu am alte detalii, nu cunosc”, a spus Simina Tănăsescu.

Întrebată cât a durat întâlnirea, președinta CCR a replicat: „N-am urmărit timpul exact, dar bănuiesc că n-a depășit o jumătate de oră, nu cred că a durat mai mult. Aveam totuși un reper temporal, pentru că la ora două și jumătate aveam o altă activitate și a trebuit să mă organizez puțin altfel. Cred că am depășit puțin ora două și jumătate, dar nu cred că întâlnirea a durat mai mult de o jumătate de oră”.

Ea a adăugat că seara, după discuția cu premierul Bolojan și după ce și-a terminat activitățile profesionale, a fost mirată să vadă scandalul generat de întâlnirea neanunțată: „În continuarea zilei de vineri am avut alte activități și, către seară, când am revenit în contact cu telefonul propriu și am văzut toate reacțiile din spațiul public, am fost, într-adevăr, puțin surprinsă”.

„Poate că o detaliere a mai multor informații legate de discuția aceea ar fi disipat suspiciunile din spațiul public, dacă aceste amănunte ar fi fost furnizate imediat, sâmbătă sau duminică. Însă, pe de altă parte, nici nu știu dacă aș putea, la fiecare astfel de întâlnire de natură administrativă, să furnizez de fiecare dată toate amănuntele discutate într-o astfel de interacțiune. Mai mult decât să afirm că am avut o discuție de ordin administrativ și nu una de ordin jurisdicțional, nu știu ce aș putea să spun”, a subliniat Simina Tănăsescu pentru Cotidianul.

Președinta CCR a admis apoi că poate a greșit strategia de comunicare. „Admit că poate, din nou, aceasta e limita strategiei mele de comunicare. Avem de învățat. De altfel, ne propunem la Curte să realizăm și o strategie de comunicare. Avem unele elemente pozitive, câteva lucruri pe care le-am realizat în privința comunicării, dar oricând este loc de îmbunătățire”, a mai spus ea.

Întâlnirea dintre șefa CCR și Bolojan a fost devoalată de PSD. 16 șefi de Curți de Apel și 50 de șefi de Tribunale i-au amintit Siminei Tănăsescu despre demisia din 2018

Reamintim că vineri, 14 august, în plină criză politică, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a scris pe Facebook despre întâlnirea care nu a fost anunțată oficial: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Sâmbătă, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut sâmbătă, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un prim comunicat în care nu a negat întrevederea dintre cei doi.

„Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR în primul comunicat din weekend.

O zi mai târziu, duminică, 16 august, 16 președinți de Curți de Apel și 50 de președinți de Tribunale au cerut Curții Constituționale să clarifice discuțiile purtate înainte ca CCR să decidă asupra Legii ANI și s-a făcut trimitere la demisia din 2018 a Siminei Tănăsescu, pe atunci consilierul fostului președinte Klaus Iohannis.

Tot pe 16 august, dar seara, CCR a venit cu noi explicații. Dacă ziua precedentă nu a negat întâlnirea dintre cei doi, de această dată a precizat și ce s-a discutat: „Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

Pe 17 august, CCR a decis că amendamentul PSD care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei este constituțional. Inițial, judecător-raportor era chiar Simina Tănăsescu, dar, în urma scandalului, i-a cedat rolul judecătorului Csaba Asztalos.

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