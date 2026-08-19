Oportunități de afaceri în Torrejoncillo del Rey

Proiectul Holapueblo promovează relocarea în zonele rurale și identifică domenii de oportunitate pentru cei interesați să își construiască un nou început.

Deși nu oferă locuri de muncă directe, programul propune „zone de oportunitate” pentru antreprenori. Printre acestea se numără administrarea unor afaceri locale precum un magazin de tutun, un bar sau chiar posibilitatea de a achiziționa restaurantul „El Chalet”.

De asemenea, există un potențial în sectorul turismului, mai ales datorită minei Lapis Specularis, care atrage tot mai mulți vizitatori în ultimii ani.

În plus, autoritățile locale subliniază că există o cerere pentru deschiderea unei feronerii și gestionarea unei agenții imobiliare, având în vedere numărul mare de locuințe vacante din centrul localității.

Locuințe accesibile și facilități pentru telemuncă

Un alt punct de atracție este prețul extrem de accesibil al locuințelor. Potrivit portalului Idealista, în sat se poate achiziționa o casă cu trei camere și o suprafață de 150 de metri pătrați pentru doar 18.000 de euro, după o reducere de 10%.

În plus, pentru cei care lucrează de la distanță, Torrejoncillo del Rey dispune de un spațiu dedicat telemuncii, facilitând astfel tranziția către o viață rurală.

Comunitatea are nevoie de meseriași

Comunitatea are nevoie de meseriași precum instalatori, tâmplari și zidari, dar și de profesori pentru educația copiilor din localitate. În plus, există oportunități pentru a gestiona piscina municipală, un centru de fitness sau pentru a dezvolta afaceri bazate pe produse locale.

Torrejoncillo del Rey se află într-un cadru natural, cu văi, dealuri și păduri de stejar specific zonei La Alcarria. Climatul continental oferă veri călduroase și nopți răcoroase, ideale pentru cei care preferă un ritm de viață mai relaxat.

Din punct de vedere cultural, localitatea se mândrește cu biserica Santo Domingo de Silos din satul Villar del Águila, declarată monument de interes cultural, datând din secolele XVI-XVII. De asemenea, zona are o importanță istorică datorită poziției sale strategice în perioada romană, fiind parte a vechii așezări Segóbriga. Mina Lapis Specularis, considerată cea mai importantă din Cuenca, este un alt punct de interes turistic major.