Vedeta le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online partea mai puțin strălucitoare a călătoriilor sale, postând primele imagini direct din cabinetul medical aflat la bordul navei.

Valerie Lungu vacanta (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Nu tot ceea ce vedeți pe Stories este întotdeauna viața reală. Acum câteva zile, a trebuit să merg de urgență la centrul medical… Sunt incredibil de recunoscătoare că au primul ajutor disponibil aici pe vasul de croazieră și că oamenii au cu adevărat grijă de tine”, a transmis Valerie Lungu.

Starea de sănătate a creatoarei de conținut a necesitat administrarea rapidă a unui tratament la cabinetul navei. Valerie Lungu a încercat să își păstreze optimismul, mai ales după ce medicamentele prescrise de doctorii de pe vas au început să își facă efectul.

Alături de ea a fost o prietenă care a încercat să o binedispună, dar și restul grupului de cunoscuți cu care călătorea. Atmosfera din cabinetul medical s-a schimbat radical în momentul în care durerea a fost ameliorată.

„După câteva antibiotice și analgezice, pur și simplu nu am mai simțit nimic. Am început să râd și să fac mișto de mine… Toți prietenii noștri au început să vină să mă vadă unul câte unul, așa că, practic, am ajuns să am o mică petrecere acolo”, a povestit influencerița.

Valerie Lungu, transferată de urgență la un spital din Franța

Deși îngrijirile primite pe vas i-au ameliorat simptomele, analizele făcute de echipa medicală de la bord au indicat că este nevoie de o evaluare mult mai amănunțită. Prin urmare, medicii au luat decizia de a o transfera la un spital. Concurenta de la Asia Exprees a fost dusă la o unitate medicală din Franța pentru investigații suplimentare. Ea a postat o imagine de pe targa de spital, în timp ce era transportată pe coridoarele spitalului.

„După o mulțime de teste și investigații, evident că nu m-au lăsat să stau acolo, am fost transferată de urgență la un spital din Franța! Ceea ce vreau cu adevărat să spun este: vă rog, aveți grijă de corpul vostru. Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, nu ignorați și nu încercați să treceți peste durere. Ascultați-vă corpul, mergeți la un control și aflați ce se întâmplă cu adevărat”, a fost îndemnul transmis de creadorea de conținut.

Concurentă de la Asia Express nu a oferit detalii exacte despre diagnosticul primit de la medicii francezi.

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă participă la Asia Express 2026

Valerie Lungu şi Alex Gâlcă se numără printre cele 9 echipe de pe Drumul Mătăsii, noul sezon Asia Express care va începe din toamnă la Antena 1. „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au spus ei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt! Decizia radicală luată de Brigitte Macron după scandalul imens. Acum tabloidele și posturile tv ”fierb” pur și simplu
Viva.ro
Știrea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt! Decizia radicală luată de Brigitte Macron după scandalul imens. Acum tabloidele și posturile tv ”fierb” pur și simplu
Parcă ar fi două persoane diferite! Wow, cum arăta Brigitte Pastramă înainte de cele 20 de operații estetice! “Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine”
Unica.ro
Parcă ar fi două persoane diferite! Wow, cum arăta Brigitte Pastramă înainte de cele 20 de operații estetice! “Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
„Ăsta e diagnosticul! La prima vedere poate părea înfricoșător” Scrisoarea lui Musiala după ce a oferit din nou scene dramatice
GSP.RO
„Ăsta e diagnosticul! La prima vedere poate părea înfricoșător” Scrisoarea lui Musiala după ce a oferit din nou scene dramatice
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
GSP.RO
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
Parteneri
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Libertateapentrufemei.ro
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adevarul.ro
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv
Fanatik.ro
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Financiarul.ro
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
ObservatorNews.ro
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Avem campioana europeana la gimnastica!! Cine este Aniela Tudor, tanara care la doar 15 ani a urcat pe cea mai inalta treapta
Redactia.ro
Avem campioana europeana la gimnastica!! Cine este Aniela Tudor, tanara care la doar 15 ani a urcat pe cea mai inalta treapta
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț
KanalD.ro
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Veste proastă pentru Felipe Coelho. Video
Fanatik.ro
Ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Veste proastă pentru Felipe Coelho. Video
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna