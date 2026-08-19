Vedeta le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online partea mai puțin strălucitoare a călătoriilor sale, postând primele imagini direct din cabinetul medical aflat la bordul navei.

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„Nu tot ceea ce vedeți pe Stories este întotdeauna viața reală. Acum câteva zile, a trebuit să merg de urgență la centrul medical… Sunt incredibil de recunoscătoare că au primul ajutor disponibil aici pe vasul de croazieră și că oamenii au cu adevărat grijă de tine”, a transmis Valerie Lungu.

Starea de sănătate a creatoarei de conținut a necesitat administrarea rapidă a unui tratament la cabinetul navei. Valerie Lungu a încercat să își păstreze optimismul, mai ales după ce medicamentele prescrise de doctorii de pe vas au început să își facă efectul.

Alături de ea a fost o prietenă care a încercat să o binedispună, dar și restul grupului de cunoscuți cu care călătorea. Atmosfera din cabinetul medical s-a schimbat radical în momentul în care durerea a fost ameliorată.

„După câteva antibiotice și analgezice, pur și simplu nu am mai simțit nimic. Am început să râd și să fac mișto de mine… Toți prietenii noștri au început să vină să mă vadă unul câte unul, așa că, practic, am ajuns să am o mică petrecere acolo”, a povestit influencerița.

Valerie Lungu, transferată de urgență la un spital din Franța

Deși îngrijirile primite pe vas i-au ameliorat simptomele, analizele făcute de echipa medicală de la bord au indicat că este nevoie de o evaluare mult mai amănunțită. Prin urmare, medicii au luat decizia de a o transfera la un spital. Concurenta de la Asia Exprees a fost dusă la o unitate medicală din Franța pentru investigații suplimentare. Ea a postat o imagine de pe targa de spital, în timp ce era transportată pe coridoarele spitalului.

„După o mulțime de teste și investigații, evident că nu m-au lăsat să stau acolo, am fost transferată de urgență la un spital din Franța! Ceea ce vreau cu adevărat să spun este: vă rog, aveți grijă de corpul vostru. Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, nu ignorați și nu încercați să treceți peste durere. Ascultați-vă corpul, mergeți la un control și aflați ce se întâmplă cu adevărat”, a fost îndemnul transmis de creadorea de conținut.

Concurentă de la Asia Express nu a oferit detalii exacte despre diagnosticul primit de la medicii francezi.

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă participă la Asia Express 2026

Valerie Lungu şi Alex Gâlcă se numără printre cele 9 echipe de pe Drumul Mătăsii, noul sezon Asia Express care va începe din toamnă la Antena 1. „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au spus ei.