Pe fond, matematicianul Nicușor Dan a avut dreptate când a calculat că:

-România are nevoie vitală de ajutorul SUA în actuala criză de securitate (cu teritoriul național tot mai des penetrat de drone inamice) și energetică (s-a văzut cât de mare e dependența de petrolul din Kazahstan după atacurile Ucrainei asupra facilităților de export de acolo, oprite de intervenția SUA, se pare); echipa Bolojan a ales să joace strategic în primul rând cu Germania, care mai devreme de 5-7 ani probabil nu se va putea apăra nici pe ea de amenințările din Răsărit, darămite să poată apăra o Românie aflată mult mai aproape de linia frontului ucrainean;

–după anii electorali 2024-2025, foarte grei din punct de vedere psiho-emoțional pentru poporul român, atacat cognitiv de forțe ostile sofisticate, alături de idioții lor utili (prea mulți politruci dâmbovițeni, așa cum s-a autodefinit liderul lor de atunci, fostul președinte semi-eșuat Klaus Iohannis), ar fi prea mult ca și în 2026 să se facă alegeri anticipate, așa cum își dorește echipa Bolojan.

În plus, Nicușor Dan a încercat să fie onest cu electoratul care, pe 1.12.2024, în contextul crizei apărute după victoria lui Călin Georgescu din 24.11.2024, a votat în proporție de 2/3 contra falsului „suveranism”, întruchipat atunci de AUR+SOS+POT. Spre deosebire de el, echipa Bolojan nu a avut nicio greață să negocieze cu AUR încă din martie 2026 (pentru a presa PSD să accepte să treacă bugetul propus de Guvern), iar apoi să continue să negocieze cu AUR pentru a declanșa alegeri anticipate în 2026 (probabil și pentru a trânti guvernul propus de Veștea în iunie 2026).

Unde a greșit Nicușor Dan? Cel puțin în două aspecte esențiale:

–a crezut în onestitatea politicianului Bolojan, când acesta a declarat inițial că este pregătit să meargă în opoziție ca să pregătească PNL pentru următoarele alegeri și când se pare că acesta i-a promis Președintelui la Cotroceni că va susține instalarea așa-zisului guvern tehnic/tehnocrat Tomac;

–a crezut că “sistemul” (al cărui șef se închipuie el a fi, vezi https://www.libertatea.ro/opinii/catalin-dima-seful-carui-sistem-se-considera-nicusor-dan-5800440 ) îi va permite să își pună un yesman ca premier la Palatul Victoria. Astfel, a făcut primele două desemnări de candidați la funcția de prim-ministru (Eugen Tomac și Adrian Veștea) prea slabi pentru această etapă a istoriei noastre…

În ultimele săptămâni, organizații importante reprezentative pentru mediul de afaceri (precum Amcham, Concordia), la fel ca și mult pomenitele agenții de rating Fitch și Moodys, au invocat explicit incertitudinea privind finalul actualei crize politice, ca un motiv major pentru perspective rezervate/pesimiste privind viteza relansării economiei și stabilizarea finanțelor țării.

O posibilă soluție pragmatică pentru a înceta imediat actuala criză politică

Cred că, din păcate, Președintele Dan și-a consumat atât de mult din rezerva de credibilitate de după câștigarea alegerilor din 18.05.2025, încât acum nu mai poate impune ca soluție de prim-ministru un om mai onest și competent decât mulți dintre actualii politicieni, din afara actualei clase politice (eu așa aș fi făcut în locul lui în mai 2026). Sub rezerva că nu am informațiile Președintelui țării (care se lăuda că are de 100 de ori mai multe informații decât noi, simplii cetățeni), ci doar pe baza informațiilor publice și a bunului simț, cred că Nicușor Dan ar putea să propună și să impună rapid (sub amenințarea făcută PSD că ar putea dizolva Parlamentul pentru organizarea de alegeri anticipate), următoarea soluție, în interesul României (iar nu al PNL/PSD/USR/AUR):

1. Să formuleze liniile majore ale mandatului unui nou guvern pentru următorii 2 ani (până la alegerile parlamentare din decembrie 2028). Nu este suficient ce a spus până acum (respectiv să păstreze direcția pro-occidentală, să implementeze programele PNRR, SAFE, aderarea la OCDE) ci este nevoie imperativă de măsuri economice și sociale în interesul cât mai multor milioane de români, care să simtă că regimului pro-occidental Dan le pasă de ei. Altfel, propaganda pro-rusă va da și mai multe roade, iar la următoarele alegeri lucrurile ar putea să iasă de sub control mult mai rău decât pe 24.11.2024.

2. Să propună un candidat de prim-ministru capabil:

-să formuleze un program de guvernare realist, cu măsuri urgente menite să ajute la relansarea economiei;

–să își asume creșterea imediată a capabilităților de apărare anti-dronă ale României, mai ales prin implicarea firmelor românești/inventatorilor români pentru a stimula producția în România, dar și printr-o negociere mai bună a unui parteneriat accelerat cu Ucraina, în schimbul sprijinului de care ei au nevoie majoră imediată din partea noastră, de exemplu pentru a-și exporta producția agricolă. Sunt convins că, așa cum și Ucraina și-a dezvoltat capabilități de luptă impresionante în acest domeniu prin eforturi proprii, și România ar putea face mult mai bine decât să aștepte ani de zile echipamente prin SAFE sau alte asemenea soluții; teritoriul național trebuie securizat ACUM, nu la Sfântul Așteaptă!;

–să strângă o majoritate de peste 233 de voturi în Parlament, fără a face o înțelegere cu conducerile partidelor AUR+SOS+POT (care au pierdut alegerile din 1.12.2024), dar putând să primească voturi individuale de la parlamentari care au intrat inițial în Parlament pe listele acelor partide, însă ulterior s-au delimitat de felul în care ale sunt conduse (mai ales de excese ale unor lideri extremiști);

–să inspire încredere partenerilor internaționali, respectiv în același timp Statelor Unite ale Americii, partenerilor europeni și finanțatorilor României.

În umila mea opinie, din actuala clasă politică, Cătălin Predoiu ar putea răspunde cel mai bine la aceste cerințe. Dacă ar accepta să facă un sacrificiu politic (fiind greu de estimat șansele de succes ale unui asemenea proiect raportat la crizele multiple prin care trece azi România), acesta ar putea chiar să devină independent politic (așa cum este considerat azi Alexandru Nazare, cel vehiculat în ultimele săptămâni ca posibil premier tehnocrat, deși în 2024 participa la întâlniri electorale ale PNL). În plus față de Nazare (care poate rămâne ministru al finanțelor publice), Predoiu:

-a demonstrat deja capacitatea de a elabora un program de guvernare serios (unul de centru-dreapta, liberal, în 2015, adică la polul opus față de măsurile de tip stângist/socialist ale lui Bolojan din 2025, care a crescut mai multe impozite și taxe, a dezlănțuit inflație-record în UE, a sufocat mediul privat cu prețuri uriașe la energie și carburanți, etc.);

-are deja experiență în domeniul apărării și siguranței naționale (fiind și acum viceprim-ministru cu atribuții în acest domeniu foarte sensibil în zilele noastre),

-este demnitarul român în funcție primit la cele mai înalte niveluri de actuala administrație republicană din SUA, dar și cu relații istorice bune și cu oameni din fostele administrații democrate; iar la Bruxelles a fost cel care a negociat și i-a convins pe liderii europeni să închidă rușinoasele discriminări împotriva României în dosarele Schengen și MCV; prin comparație, Nazare nu a reușit nici măcar să negocieze cu succes cu compania Pfizer, care a poprit conturile Romatsa;

-a demonstrat deja capacitatea de a organiza alegeri necontestate (ca prim-ministru interimar) în mai 2025, aspect foarte important în perspectiva nevoii de alegeri corecte în 2028.

Are Nicușor Dan o soluție mai bună la actuala ecuație politică, în care pare că și-a prins urechile? Sau va cădea la pace cu Bolojan (și susținătorii acestuia)? Sau se va declara învins de partea din “sistem” care-l susține pe Bolojan și va demisiona brusc (așa cum a făcut predecesorul lui, Iohannis, în 10.02.2025)?