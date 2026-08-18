Cocoțat pe Truth Social ca pe o rachetă spațială, @realDonaldTrump dă ture largi Pământului (oprindu-se cât să-și facă o poză cu vreun extraterestru mai fotogenic), împletind postări și anunțând măsuri dintre cele mai șocante.

Dacă într-o zi se va declara monarh absolut al Statelor Unite – adăugând la această inițiativă și o imagine grandioasă pe măsură (foarte reușite cele în care era ba Papă, ba Mântuitorul Însuși) – s-ar putea ca asta să nu mai mire pe nimeni, nici măcar pe oponenții săi din Partidul Democrat (aceiași care au privit cu cinism spectacolul degradării cognitive a fostului președinte Joe Biden).

Cea mai recentă și mai de necrezut decizie a președintelui american în funcție este de a umili un partener strategic, corect și loial, Coreea de Sud, lingușind un partener sinistru al lui Putin, pe dictatorul Kim Jong-un al Coreei de Nord.

Cu ore înainte să demareze programatele exerciții militare anuale comune, „Ulchi Freedom Shield” (17-27 august), liderul de la Casa Albă – declarându-se îngrijorat că acestea ar putea transmite Phenianului „un semnal total nepotrivit și ostil” (!) – a postat: „Având în vedere foarte buna mea relație cu Kim Jong-un din Coreea de Nord, nu sunt mulțumit de faptul că Statele Unite au acceptat, cu mult timp în urmă, să participe la exerciții militare comune cu Coreea de Sud. Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare – o mare parte din cheltuieli fiind suportate de Statele Unite ale Americii (ca de obicei!) -, ci transmit și un semnal total nepotrivit și ostil unei țări care, pe durata mandatului meu de președinte, a dat dovadă de respect și nu a reprezentat nici o amenințare. Prin urmare, și având în vedere că este prea târziu pentru anulare, am ordonat Secretarului Apărării, Pete Hegseth, să reducă substanțial exercițiile militare comune! Deși poate părea un subiect fără legătură directă (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în demersul de denuclearizare a Republicii Islamice Iran, iar răspunsul a fost: «Nu, mulțumim!». Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect. Președintele DONALD J. TRUMP”.

Invocând „respectul” – laitmotiv al unui capo di tutti capi, solicitat cu obstinație acelor înalților demnitari străini care îi par lipsiți de obediență – Trump aplică o corecție regimului de la Seul, care nu l-a sprijinit în războiul cu Iranul (sprijin inutil, în condițiile în care își tot trâmbițase victoria). În același timp, transmite un salut prietenesc președintelui Putin, în a cărui armată de pe frontul ucrainean se află aproximativ  14.000 de „voluntari” nord-coreeni (zilele trecute, Kim Jong-un a promis că va mai livra).

Care este, de fapt, adevărata, îngrijorătoarea problemă pe care Magicianul din Biroul Oval încearcă să o ascundă? Este cea semnalată  Washington Post în ediția din 6 august. Cu câteva zile înainte, se desfășurase la Camp David o întrunire a Cabinetului Trump, ce a dezvăluit penuria gravă de muniții și rachete de înaltă precizie. Comandantul Suprem al Armatei l-a acuzat atunci pe secretarul Războiului, Pete Hegseth, de dezinformare. (Mai ales că Trump apucase să promită, pe Truth Social „cel mai mare atac de după Al Doilea Război Mondial” asupra Iranului). Bietul Pete s-a grăbit să dea vina pe adjunctul lui, neîndrăznind să îi amintească șefului său suprem că fusese informat despre spectrul acestei penurii de armament încă dinaintea Războiului de 12 zile, din iunie 2025, de însuși generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA .

Deocamdată, senin ca un lac din stampele coreene, Donald J. Trump postează imagini cu el și primul președinte, George Washington, umăr lângă umăr la birou, la plimbare, chiar într-un clip unde îi prezintă ilustrului înaintaș viitoarea sală de bal…

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