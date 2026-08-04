Ce este „loud budgeting”

În esență, „loud budgeting” (n.n. – „bugetare vocală”) este o abordare a gestionării banilor care te ajută să stabilești anumite limite financiare în relația cu prietenii și familia, comunicând deschis ceea ce îți permite și ceea ce nu îți permite bugetul personal, notează ellevest.com.

Ca strategie de management financiar, „loud budgeting” este un concept relativ simplu. El presupune să refuzi ocazii sociale care nu se încadrează în bugetul tău, cum ar fi o cină de moment sau o escapadă de weekend costisitoare. Practic, le explici celor din jur că respectivele activități nu se încadrează în bugetul tău.

Cu alte cuvinte, spre deosebire de alte tehnici de bugetare axate exclusiv pe gestionarea veniturilor și cheltuielilor, „loud budgeting” pune accentul pe dimensiunea finanțelor personale. Conceptul de „loud budgeting” a fost declarat de către comediantul și scenaristul Lukas Battle marele trend al anului 2024, într-un videoclip oarecum ironic publicat pe TikTok.

Acesta s-a viralizat rapid, adunând peste 1,5 milioane de vizualizări, în timp ce hashtag-ul colectiv #loudbudgeting a depășit 10 milioane de vizualizări în primele trei săptămâni. Potrivit lui Battle, „loud budgeting” are aceeași senzație ca aceea de a introduce pe furiș dulciuri într-o sală de cinema.

„Nu este vorba despre «Nu am suficiente», ci despre «Nu vreau să cheltuiesc»”, a spus el. „Loud budgeting” nu înseamnă să fii zgârcit, ci înseamnă să știi exact cum vrei să îți cheltuiești banii și să nu lași presiunea socială să-ți schimbe modul în care faci asta. Înseamnă să fii sincer, din punct de vedere emoțional, cu privire la compromisurile financiare pe care ești dispus să le faci și la cele pe care nu ești dispus să le faci.

Psihologia din spatele „loud budgeting”

După ce am aflat ce înseamnă „loud budgeting”, haide să vedem ce beneficii concrete poate aduce în viaţa ta. În primul rând, acest concept încurajează sinceritatea în privinţa banilor şi curajul de a refuza deschis cheltuielile sau ieşirile pe care nu ţi le permiţi sau pe care, pur şi simplu, nu vrei să le faci. Este o strategie prin care obiectivele financiare devin vizibile şi asumate în faţa prietenilor şi a familiei.

De exemplu, îi spui unui prieten că nu poţi merge la un concert în weekend, deoarece economiseşti pentru rata la maşină, sau îţi inviţi familia la o masă acasă în loc să mergeți la un restaurant scump. Ideea principală este aceea că nu trebuie să te ruinezi financiar pentru a corespunde aşteptărilor celorlalţi, ci poţi rămâne fidel bugetului tău, în sprijinul propriilor obiective, aflăm de la experții TD Stories.

Dincolo de disciplina financiară pe care o impune, „loud budgeting” aduce şi un beneficiu psihologic important, eliminând povara de a te preface. Mulţi oameni acceptă invitaţii care sunt peste puterile lor financiare doar din teama de a nu dezamăgi sau de a părea „zgârciţi”, iar apoi aun un sentiment de vinovăţie sau de stres când văd ce impact are decizia lor asupra economiilor. Vorbind deschis despre limitele bugetului, eviţi acest cerc vicios şi transformi o potenţială sursă de anxietate într-un gest de asumare.

Un alt argument în favoarea acestei practici este efectul de molipsire pozitivă pe care îl poate declanşa în jurul tău. Când eşti primul care spune „nu, nu se încadrează în bugetul meu acum”, adesea descoperi că şi alţi prieteni se simţeau la fel, dar nu aveau curajul să o spună. Astfel, „loud budgeting” poate deveni punctul de start al unor obişnuinţe colective mai sănătoase în grupul tău de prieteni sau în familie.

În plus, această abordare consolidează relaţiile, nu le subminează. Cei apropiaţi ajung să te înţeleagă mai bine şi să găsească, împreună cu tine, alternative accesibile, cum ar fi o plimbare în parc, o cină acasă, un concert gratuit, etc.. În loc să te izoleze, sinceritatea financiară creează conexiuni mai autentice, bazate pe respect real, nu pe aparenţe.

Ce beneficii are „loud budgeting”

Chiar dacă nu este o metodă potrivită pentru toată lumea, „loud budgeting” aduce mai multe beneficii:

Stres financiar redus. Grijile legate de bani pot fi o sursă majoră de stres. „Loud budgeting” poate elimina imediat o parte din această presiune, făcând acceptabil să refuzi planuri sociale care ar implica cheltuieli peste puterile tale financiare. În timp, această practică te poate ajuta să-ţi creşti economiile, să reduci datoriile şi să-ţi atingi obiectivele, contribuind la o stare de bine financiară generală.

Transparenţă financiară crescută. Discuţiile despre bani au fost multă vreme considerate un subiect tabu, deoarece pot genera chiar un sentiment de ruşine. „Loud budgeting” îşi propune să reducă acest stigmat, promovând transparenţa în privinţa bugetului şi a motivelor pentru care alegi să nu cheltuieşti pe anumite lucruri. Pornind aceste discuţii, cei care practică „loud budgeting” îi pot încuraja şi pe cei din anturajul lor să fie mai autentici şi mai sinceri în privinţa propriilor finanţe.

Sistem de asistență îmbunătățit. Nu toată lumea va fi neapărat receptivă sau înţelegătoare atunci când vorbeşti deschis despre buget. Dar, există mari şanse să găseşti susţinere din partea altora care se află, fără să ştii, în aceeaşi situaţie financiară. Astfel se poate construi o comunitate de persoane care urmăresc obiective financiare similare, o comunitate care te poate ajuta să rămâi responsabil faţă de propriul plan, cu care poţi împărtăşi sfaturi şi experienţe şi te poţi bucura împreună de reuşite, cum ar fi atingerea unui obiectiv de economisire, relatează sofi.com.

Stabilirea unui buget pe care îl poți respecta

Înainte de a pune în aplicare acest principiu este nevoie să-ți fixezi obiective financiare clare. Stabilește un buget simplu și vezi cât ai de plătit lunar la facturi, cât vrei să economisești și cât bani îți mai rămân pentru activități recreative. Un buget bun este unul pe care îl poți respecta cu adevărat, așa că trebuie să fie realist și, atunci când este posibil, să lase loc pentru mici plăceri sau activități, cum ar fi abonamentul la sală.

Poți folosi o aplicație de bugetare pentru a-ți urmări cheltuielile sau poți recurge la instrumentele de monitorizare disponibile în aplicația băncii la care ai deschis un cont, pentru a vedea exact pe ce se duc banii. Este important să ții evidența tuturor categoriilor de cheltuieli, și anume chiria, utilitățile și alte cheltuieli fixe, combustibilul și întreținerea maşinii, produse alimentare, mesele în oraş, cafelele la pachet şi alte cheltuieli mărunte și divertismentul.

Vei fi surprins cât de repede se pot aduna micile cheltuieli. Folosit cu înțelepciune, un card de credit poate deveni un instrument util în cadrul bugetului tău, cu condiția să-ți achiți integral soldul lunar, conform equifax.com. Evită împrumuturile cu dobânzi mari şi urmăreşte să ai economii echivalente cu câteva salarii, ca fond de urgenţă, pentru perioadele dificile şi cheltuielile neprevăzute. Combinate, aceste strategii te pot ajuta să construieşti o bază financiară solidă.

Cum practici în mod eficient „loud budgeting”

Odată clarificate motivele pentru care merită să adopți acest stil de gestionare a banilor, urmează partea practică, iar pentru asta există câțiva pași concreți prin care poți integra „loud budgeting” în stilul tău de viață.

Stabileşte un buget. Când vine vorba de bugetare, fiecare persoană are propriul stil. Este util să ştii exact ce sume intră şi ce sume ies din conturile tale. Cea mai potrivită metodă este crearea unor bugete sau planuri de cheltuieli permisive şi aliniate cu propriile valori, care să lase loc pentru mici cheltuieli ocazionale. O metodă simplă și foarte populară este regula 50/30/20 de organizare a banilor, prin care venitul net lunar se împarte în trei părți: 50% pentru nevoi, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii.

Fii sincer. Nu trebuie să refuzi fiecare cheltuială neprevăzută, dar trebuie să te pregăteşti pentru ea. Cu cât vorbim mai mult despre bani cu cei apropiaţi, cu atât este mai bine. S-ar putea să descoperi, de exemplu, că şi alţi prieteni din grupul tău îşi întind bugetul la limită, pentru că nu vor să fie cei care „stinge cheful”.

Găseşte compromisurile potrivite pentru tine. Când îţi stabileşti limite financiare, le oferi şi altora permisiunea de a face acelaşi lucru. Acest proces te poate împinge să găseşti moduri mai semnificative nu doar de a-ţi folosi banii, ci şi de a petrece timp cu prietenii sau cu familia, cum ar fi, de exemplu, o plimbare în parc, o cină acasă sau un spectacol gratuit. Este vorba despre a petrece timp de calitate, nu despre sume mari de bani.

Provocările „loud budgeting” şi cum le poţi depăşi

Stabilirea unui buget este una, dar respectarea lui nu este mereu simplă. Oamenii, indiferent de vârstă, pot simţi presiunea de a cheltui, mai ales pentru că reţelele sociale prezintă o imagine deformată a unui stil de viaţă „normal”. „Loud budgeting” te poate ajuta să depășești acest obstacol, făcând discuţiile despre bani mai fireşti. În loc să te simţi „rămas în urmă”, pentru că nu participi la anumite activităţi, această abordare te ajută să-ţi împarţi obiectivele financiare cu ceilalţi.

Vorbind deschis este posibil să îi încurajezi şi pe alţii să procedeze la fel și să normalizezi ideea de a avea grijă de propriile finanţe. Este mai simplu să rămâi consecvent dacă îți anunţi din timp intenţiile şi găseşti pe cineva care să facă acelaşi lucru. Un partener de responsabilizare te poate ajuta să-ţi atingi obiectivele când lucrurile devin dificile, mai ales când ai cheltuieli neprevăzute.

Dacă ai economisit constant câteva luni şi o urgenţă îţi consumă jumătate din economii, te poți simţi descurajat, dar faptul că ai pe cineva care să te motiveze şi să te ajute să rămâi pe drumul cel bun poate face diferenţa.

„Loud budgeting” pentru diferite etape de viaţă

„Loud budgeting” poate funcţiona pentru oricine, indiferent de etapa de viaţă în care se află. Studenţii şi tinerii profesionişti îl pot folosi pentru a refuza mai facil ieşirile costisitoare şi pentru a propune alternative mai accesibile, păstrându-şi astfel relaţiile fără a-şi depăşi bugetul limitat.

Pentru familii şi părinţi, „loud budgeting” poate încuraja discuţii sănătoase despre bani. Împărtăşind obiectivele financiare şi explicând motivele deciziilor luate, se reduce riscul de neînţelegeri legate de bani.

Pensionarii pot beneficia, de asemenea, de acest concept. Seniorii au adesea venituri fixe, ceea ce face ca bugetarea să fie esenţială, iar „loud budgeting” îi poate încuraja să discute deschis în familie despre situaţia lor financiară.

De ce este conceptul de loud budgeting popular în rândul generaţiei Z

Conceptul de loud budgeting (bugetarea asumată sau vocală) a devenit un adevărat fenomen în rândul Generației Z deoarece rezonează perfect cu valorile lor de autenticitate, transparență și respingere a normelor sociale învechite. Crescuți într-un climat economic incert, marcat de inflație și costuri mari ale vieții, tinerii din această generație refuză să mai practice „quiet luxury” sau să se îndatoreze doar pentru a menține o iluzie de statut pe rețelele sociale.

Spre deosebire de generațiile anterioare, care considerau discuțiile despre bani un subiect tabu sau o sursă de rușine, Gen Z transformă responsabilitatea financiară într-o formă de împuternicire personală și chiar de umor. Prin loud budgeting, a spune deschis „nu îmi permit asta” sau „aleg să nu dau banii pe asta” nu mai este perceput ca un eșec, ci ca o decizie inteligentă de prioritizare a propriilor obiective pe termen lung, oferindu-le un sentiment de control și validare comunitară într-o lume financiară tot mai nesigură.

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