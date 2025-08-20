Polițiștii locali din Timișoara ridică zilnic între 5 și 10 mașini

Abandonate de proprietari și vândute de primărie. La Timișoara, polițiștii locali au identificat în acest an aproape 2.000 de mașini abandonate pe domeniul public.

„Se aplică o somație cu termen de 10 zile, ulterior se verifică dacă autovehiculul are inspecția tehnică periodică și toate documentele necesare valabile. Dacă proprietarul nu se prezintă și nu are toate documentele valabile, se consideră abandonul și se trece la ridicarea acestuia”, a declarat Dana Seracin, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Timișoara.

În fiecare zi, administrația locală din Timișoara ridică între 5 și 10 mașini abandonate în tot orașul. Aproape 90% dintre ele au defecțiuni și nu mai pot fi deplasate. Majoritatea autoturismelor ridicate nu au nici măcar numere de înmatriculare, iar proprietarii sunt, de cele mai multe ori, de negăsit.

În parcul administrat de Primăria Timișoara, unde sunt duse mașinile abandonate, sunt aproximativ 500 de autovehicule. Dintre ele, autoritățile au vândut prin licitație aproximativ 200 de mașini. De la începutul anului 2025, peste 160 de autoturisme abandonate pe străzile din Timișoara au fost ridicate și lăsate în parcul auto.

Mașinile abandonate pe străzile din Iași sunt vândute la fier vechi

Și la Iași, autoritățile locale fac bani din fier vechi. Polițiștii locali spun că în Iași numărul mașinilor abandonate este tot mai mare.

„Ieșim în teren și verificăm dacă cele sesizate se confirmă, trecem la verificat autoturismul, se fac fotografii și videouri, se aplică o somație, proprietarul fiind înștiințat să își ridice vehiculul”, a explicat Ioan Lamatic, polițist local în Iași.

Între 30 și 50 de autovehicule sunt ridicate lunar de pe străzile din oraș.

„În anul 2024, Poliția Locală împreună cu Primăria Iași au ridicat de pe domeniul public 699 de vehicule, de diverse categorii. Iar în acest an, până astăzi, avem 336”, a declarat Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași.

Și locuitorii spun că văd tot mai des mașini abandonate pe străzi.

Vehiculele nerevendicate în termen de 10 zile de la data somației trec în proprietatea primăriei, urmând să fie predate unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor. În total, pentru 252 de tone de deșeuri vândute, municipalitatea a încasat peste 200.000 de lei.

În București, în ultimii ani au fost ridicate peste 46.000 de mașini abandonate pe trotuare sau pe spații verzi.