Robotaxiurile reduc accidentele cu 91% față de șoferii umani

Waymo, o filială a gigantului tech Alphabet, operează aproximativ 2000 de taxiuri autonome în Los Angeles și San Francisco. Statisticile lor arată o reducere impresionantă a accidentelor comparativ cu vehiculele conduse de oameni în aceleași zone.

Potrivit publicației sârbe Blic, parte a Ringier, datele Waymo indică o scădere de 91% a accidentelor grave sau cu răni serioase pentru taxiurile autonome. Accidentele cu vătămări sunt reduse cu 80%. În majoritatea cazurilor, alte vehicule au fost responsabile pentru coliziuni.

Mașinile autonome, mult mai sigure pentru pietoni și bicicliști

Statisticile sunt deosebit de promițătoare pentru participanții vulnerabili la trafic. Waymo raportează o scădere de 92% a vătămărilor pietonilor în accidente. Cifrele sunt similare pentru motocicliști, iar pentru bicicliști se înregistrează o reducere de 78% a rănirilor.

Performanța superioară a taxiurilor autonome nu este surprinzătoare. Majoritatea accidentelor sunt cauzate de erori umane: neatenție la viraje, semnalizare incorectă, conducere sub influența alcoolului sau distragerea atenției cu telefonul mobil.

La 50 km/h, o mașină parcurge aproape 30 de metri în doar două secunde.

Recomandări Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie

Waymo: Implementarea pe scară largă a vehiculelor autonome ar putea salva sute de vieți

Deși impresionante, cifrele Waymo trebuie interpretate cu precauție. Vehiculele autonome sunt noi și operate doar pe trasee de test specifice, cu puține kilometri pe autostradă. Cu toate acestea, tehnologia evoluează rapid.

În Elveția, 250 de persoane au decedat în accidente rutiere anul trecut, iar 3792 au fost grav rănite. Implementarea pe scară largă a vehiculelor autonome ar putea salva sute de vieți și preveni mii de vătămări grave anual.

În ultimul deceniu, Elveția a găzduit mai multe teste controlate cu vehicule autonome. De exemplu, două microbuze fără șofer au operat în Sitten între 2016 și 2019. Teste similare au avut loc și în alte cantoane, precum Geneva.

Gigantul chinez Baidu vrea să introducă robotaxiuri în Elveția

O modificare recentă a legislației federale permite acum operarea vehiculelor fără șofer pe anumite rute aprobate de autorități. Un proiect pilot este în desfășurare în cantonul Zürich și în comunele Würenlos și Killwangen din Aargau, condus de Swiss Transit LAB în colaborare cu autoritățile cantonale și căile ferate elvețiene.

Gigantul tehnologic chinez Baidu a anunțat planuri de a introduce vehicule autonome în Elveția, cu accent pe regiunile periferice.

Deși nu a fost stabilită o dată de lansare, proiectul necesită o adaptare semnificativă la specificul local, inclusiv recunoașterea marcajelor rutiere și a semnelor de circulație elvețiene.

La începutul anului, Elon Musk anunța că Tesla va lansa în acest an un serviciu de taxiuri-robot în SUA. La lansarea Cybercab în 2024, Musk a descris o viziune în care oamenii dețin mai multe robotaxiuri pentru a câștiga bani prin intermediul unei rețele de ride-sharing.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE