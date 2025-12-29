Taxiurile fără șofer ale Waymo, o prezență omniprezentă pe străzile orașului, au rămas blocate la intersecții cu luminile de avarie aprinse, deoarece semafoarele au încetat să funcționeze în urma unui incendiu la o stație electrică, ce a blocat alimentarea cu electricitate într-o treime din oraș.

Waymo a întrerupt operațiunile, reluându-le o zi mai târziu.

Creșterea serviciilor

Incidentul a reînnoit apelurile pentru o reglementare mai strictă a acestei industrii incipiente, dar în creștere rapidă, pe măsură ce alte companii, inclusiv Tesla și Zoox de la Amazon, se întrec să extindă serviciile de robotaxi în mai multe orașe.

„Dacă nu se răspunde corect la o pană de curent, autoritățile de reglementare sunt neglijente dacă nu răspund la aceasta solicitând o dovadă că scenariul cutremurului va fi gestionat corespunzător”, a declarat Philip Koopman, profesor de inginerie informatică la Universitatea Carnegie Mellon și expert în tehnologie autonomă.

Ce spune Waymo

Într-o declarație făcută marți, Waymo a afirmat că, deși robotaxiurile sale sunt proiectate să gestioneze semnalele de trafic nefuncționale ca stopuri în patru direcții, acestea solicită ocazional o verificare de confirmare.

Deși vehiculele au traversat cu succes peste 7.000 de semnale întunecate, „pana de curent a creat un vârf concentrat” în cererile de confirmare, care „a dus la întârzieri în răspunsuri, contribuind la congestionarea străzilor deja aglomerate”, a declarat Waymo.

„Teleoperare”

Operatorii de robotaxi din întreaga lume utilizează accesul la distanță de către oameni – cunoscut în industrie sub numele de „teleoperare” – în diferite grade pentru a monitoriza și controla vehiculele.

Waymo, de exemplu, are o echipă de agenți umani de „răspuns la flota” care răspund la întrebările Waymo Driver, botul său, atunci când acesta se confruntă cu o situație particulară.

Dar o astfel de asistență la distanță are limitele sale, iar întreruperea Waymo evidențiază necesitatea de a reglementa modul în care operatorii de robotaxi utilizează tehnologia, a declarat Missy Cummings, directorul Centrului de Autonomie și Robotică al Universității George Mason și fost consilier al autorității de reglementare a siguranței rutiere din SUA.

„Scopul operațiunilor la distanță este ca oamenii să fie prezenți atunci când sistemul nu răspunde așa cum ar trebui”, a spus ea. „Guvernul federal trebuie să reglementeze operațiunile la distanță”, a spus Cummings. „Trebuie să se asigure că există operațiuni de rezervă la distanță atunci când apare o defecțiune catastrofală”, a mai spus Cummings.

Departamentul Vehiculelor Motorizate din California și Comisia Serviciilor Publice din California, care reglementează și eliberează permise pentru testarea și utilizarea comercială a robotaxiurilor, au declarat că investighează incidentul.

Semnal de alertă

Implementarea și comercializarea vehiculelor complet autonome s-au dovedit mai dificile decât se aștepta, fiind necesare investiții mari pentru a asigura siguranța tehnologiei, iar protestele publice după coliziuni au forțat multe companii să-și închidă porțile.

În urma unui accident mediatizat din 2023, când un robotaxi al General Motors a lovit un pieton, autoritățile de reglementare i-au revocat permisul, ceea ce a dus în cele din urmă la încetarea activității companiei.

Însă robotaxiurile au revenit în centrul atenției odată cu lansarea serviciului Tesla în Austin, Texas, la începutul acestui an, și cu promisiunea CEO-ului Elon Musk de a extinde rapid acest serviciu.

Waymo, care a crescut lent și constant de-a lungul anilor de la lansarea sa ca proiect de conducere autonomă al Google în 2009, și-a accelerat, de asemenea, expansiunea.

Cu o flotă de peste 2.500 de vehicule, Waymo operează în zona golfului San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin și Atlanta.

Proceduri

Compania a declarat că procesele de confirmare pe care le urmează vehiculele sale au fost stabilite în timpul implementării inițiale și că acum le rafinează pentru a se potrivi cu amploarea actuală.

Atât Cummings, cât și Koopman au afirmat că operatorii de robotaxi ar trebui să se confrunte cu cerințe suplimentare de autorizare odată ce flota lor depășește o anumită dimensiune, pentru a se asigura că au capacități adecvate pentru a face față defecțiunilor la scară largă.

Românii care ar putea lua pensii speciale, fără 25 de ani de vechime în specialitate
Știri România 17:32
Românii care ar putea lua pensii speciale, fără 25 de ani de vechime în specialitate
PNL și USR s-au unit împotriva PSD, ai cărui judecători CCR au blocat verdictul la pensiile speciale: „Sfidează o ţară întreagă"
Știri România 17:02
PNL și USR s-au unit împotriva PSD, ai cărui judecători CCR au blocat verdictul la pensiile speciale: „Sfidează o ţară întreagă”
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el"
Stiri Mondene 16:51
Marina Almășan rupe tăcerea despre fiul ei, la patru ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Nu și-a putut lua rămas-bun de la el”
Cum apar vedetele la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1. Mai mulți artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
Stiri Mondene 15:30
Cum apar vedetele la Revelionul cel mai nebun de la Antena 1. Mai mulți artiști vor urca pe scenă în noaptea dintre ani
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent"
Politică 15:32
Scandal la CCR. Judecătorii puși de PSD, care au blocat decizia privind pensiile speciale, o acuză pe președinta CCR de lucruri „fără precedent”
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
