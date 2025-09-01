Declaraţia lui Kubilius vine după incidentul de duminică, când sistemul GPS de la bordul avionului în care se afla preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a blocat în timpul zborului către Bulgaria. Autorităţile bulgare suspectează că dispariția semnalului GPS a fost cauzată de interferenţe din partea Rusiei.

„Bruiajul şi deturnarea de semnal dăunează economiilor noastre aeriene, maritime şi de transport. Proiectul spaţial al UE Galileo ne poate ajuta! Oferim deja servicii de autentificare pentru detectarea spoofingului. Vom creşte numărul de sateliţi de pe orbita joasă a Pământului pentru consolidare şi vom îmbunătăţi detectarea interferenţelor”, a transmis Andrius Kubilius prin intermediul contului său de X.

Avionul în care se afla Ursula von der Leyen a aterizat în cele din urmă în siguranţă. „Putem confirma că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranţă în Bulgaria. Am primit informaţii de la autorităţile bulgare că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferenţe flagrante din partea Rusiei”, a declarat un purtător de cuvânt al UE.

Comisia Europeană nu a oferit alte detalii despre incident, dar purtătorul de cuvânt a declarat că acest moment va consolida „angajamentul de neclintit al blocului de a spori capacităţile de apărare şi sprijinul pentru Ucraina” împotriva invaziei Rusiei, care durează de trei ani şi jumătate.

Anul trecut, Estonia a acuzat la rândul ei Rusia că a bruiat dispozitivele de navigaţie GPS în spaţiul aerian de deasupra statelor baltice. Finnair a trebuit să devieze două zboruri înapoi la Helsinki după ce interferenţele GPS au împiedicat apropierea avioanelor sale de orașul Tartu, în estul Estoniei.

Guvernul Bulgariei a afirmat că semnalul GPS s-a pierdut în momentul în care avionul Ursulei von der Leyen se apropia de oraşul Plovdiv, determinând controlorii de trafic aerian să treacă la sisteme de navigaţie terestre pentru a asigura o aterizare în condiţii de siguranţă.

Incidentul a avut loc în timpul unui turneu de patru zile efectuat de Ursula von der Leyen în statele membre UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei. „Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de ameninţările venite din partea Rusiei şi a aliaţilor săi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. „După acest incident, UE va continua să investească şi mai mult în cheltuielile de apărare şi în pregătirea Europei”, a dat asigurări el.