Shanghai a declarat că trei persoane infectate cu COVID-19 au murit duminică, pentru prima dată în timpul actualului focar când a raportat decese în rândul pacienților cu coronavirus. Orașul a raportat 19.831 de noi cazuri asimptomatice zilnice de COVID-19 pe 17 aprilie, în scădere față de 21.582 în ziua precedentă. Noile cazuri simptomatice au fost de 2.417, în scădere de la 3.238.

Orașul a efectuat peste 200 de milioane de teste, începând cu 10 martie, în încercarea de a stopa cel mai mare focar de COVID-19 din China de când coronavirusul a fost descoperit pentru prima dată în Wuhan, la sfârșitul anului 2019.

Cele 25 de milioane de locuitori din Shanghai, dintre care majoritatea locuiesc în blocuri de apartamente, au creat noi legături interumane în timpul focarului de coronavirus din oraș. Ei au aplelat la troc și cumpături de grup prin înființarea de stații de partajare a alimentelor.

Dar fără un orizont de timp în care carantina, care ține deja de patru săptămâni, ar putea fi ridicată, frustrările cresc și iese la iveală în special pe grupurilor de mesagerie WeChat.

Un conflict a izbucnit când o femeie care a fost dusă în carantină centralizată, unde a fost testată negativ, și-a acuzat vecina că a denunțat-o autorităților. Nu este neobișnuit ca rezultatele testelor să fie împărtășite și cazurile pozitive anunțate pe grupuri de WeChat, deoarece autoritățile încearcă să facă față celui mai mare focar din China de când virusul a fost identificat pentru prima dată în Wuhan la sfârșitul anului 2019.

Rezidenții mai în vârstă, mai vulnerabili la COVID-19, au, de asemenea, sunt mai înclinați să ceară carantinarea imediată a cazurilor pozitive din zonele în care locuiesc. „Din cauza exagerării mass-media cu privire la boală și din moment ce bătrânii au un sistem imunitar mai slab, le este mai frică de virus decât tinerii”, a spus un rezident.

Un alt cetățean străin, care s-a prezentat doar ca Alexy, a fost suspectat de vecini că este pozitiv atunci când rezultatul testului său nu a putut fi încărcat în aplicația de sănătate.

Administrația blocului în care trăiește a înceract blocheze livrările de alimente ale familiei sale, cu excepția cazului în care aceștia au împărtășit rezultatele testelor la domiciliu cu restul rezidenților – o cerere despre care mulți rezidenți din Shanghai au spus că este răspândită pe scară largă deși încalcă confidențialitatea datelor.

„Nu au linii directoare și serviciile CDC (Centrul pentru Controlul Bolilor) sunt copleșite”, a spus el. „S-au simțit investiți cu cea mai importantă misiune din viața lor, putând juca în același timp rolurile de doctor, polițist și judecător”.

Unor persoane li s-a refuzat intrarea în propriile casele lor și li s-a ordonat să rămână în hoteluri după eliberarea din carantina centrală, chiar dacă acest lucru încalcă regulile de stat.

Un alt rezident străin care a fost testat pozitiv a spus că a fost închisă în apartamentul ei, mai degrabă decât trimisă în carantină centrală, spre supărarea vecinilor ei, care i-au cerut să plece, au încercat să o excludă de la comenzile de mâncare și chiar i-au cerut să ceară scuze oficiale. .

O vecină a numit-o „un gunoi străin”, în timp ce alta au răspândit minciuni despre sănătatea ei mintală, iar comitetul rezidențial nu a intervenit să o ajute. „Am văzut capturi de ecran cu ei spunându-le rezidenților să continue să sune pentru a mă evacua”, a spus ea, adăugând că se va muta de îndată ce va putea.

Tensiunile cauzate de măsurile dure luate în contextul focarului de coronavirus au fost vizibile joi când, în timpul unei evacuări a persoanelor pozitive, a fost filmată ciocnirea între locuitorii nemulțumiți că sunt scoși din case și polițiștii trimiși să gestioneze situația.

