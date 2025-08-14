McLaren va oferi spre vânzare trei șasiuri viitoare: o mașină de F1 din 2026, o mașină Arrow McLaren Indycar din 2026 și prima mașină McLaren World Endurance Hypercar din 2027.

Bolidul de F1 din 2026, care va fi pilotat de Oscar Piastri sau Lando Norris, reprezintă punctul central al licitației. Aceasta va marca începutul unei noi ere în Formula 1, cu schimbări semnificative în regulamentele tehnice și ale motorului.

Zak Brown, directorul executiv al McLaren, a declarat: „Licitația va fi prima ocazie în care o mașină de Formula 1 va fi vândută înainte de a fi prezentată publicului.”

Câștigătorul licitației va primi inițial un model de expoziție din 2025, urmând să intre în posesia mașinii reale în 2028. De asemenea, va beneficia de acces în culisele echipei și la diverse evenimente.

Mașina Arrow McLaren Indycar din 2026 va fi pilotată de mexicanul Pato O’Ward la Indianapolis 500 în mai 2026. McLaren World Endurance Hypercar din 2027 va concura în cursa de 24 de ore de la Le Mans.

McLaren este singura echipă care a câștigat „Tripla Coroană” a motorsportului: Marele Premiu de la Monaco, Indianapolis 500 și Le Mans. Echipa își propune să-și completeze palmaresul odată cu revenirea în cursele de anduranță în 2027.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE