„Reperat, identificat, angajat și neutralizat!”, transmite MApN, care a publicat patru fotografii cu avioanele F-16 implicate în misiune.

„Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate astăzi de piloții români pentru neutralizarea celei de-a treia drone care a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, dă asigurări MApN.

O a treia dronă a fost doborâtă duminică dimineață (26 iulie 2026) în spațiul aerian românesc de un avion F-16 Fighting Falcon din Forțele Aeriene Române. Potrivit ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, aparatul de zbor a fost neutralizat deasupra Mării Negre, în zona Chilia-Sulina, la 5 minute după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este vorba de a treia dronă doborâtă în ultimele trei zile.

Investigația derulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul aparatelor de zbor prăbușite pe teritoriul național a oferit primele concluzii oficiale de o gravitate deosebită. Anchetatorii au confirmat că drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, un model de atac de fabricație iraniană utilizat la scară largă de armata Federației Ruse în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat la MAE

Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a anunțat duminică, într-o postare publicată pe platforma X, că ambasadorul Rusiei la București a fost convocat pentru luni la sediul MAE.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia”.

Șefa diplomației române a califiat drept inacceptabile încălcările repetate ale spațiului aerian românesc: „Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri”.

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