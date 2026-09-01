Mecanicii români arată frânele topite spectaculos ale unui BMW M2: ce s-a întâmplat

Incidentul scoate în evidență importanța utilizării componentelor potrivite pentru astfel de exploatări. Frânele de ceramică și carbon sunt recomandate pentru cei care practică frecvent tururi prelungite pe circuit, deoarece acestea rezistă mai bine la temperaturile ridicate.

Problemele descoperite de mecanicii români la frânele unui BMW M2

Când mecanicii au ridicat mașina pe elevator, au descoperit o bucată de metal în zona roții din față-dreapta. Ea s-a dovedit a fi, de fapt, o plăcuță de frână complet topită și ieșită din poziția sa.

Proprietarul era conștient de această problemă și a cerut înlocuirea întregului sistem de frânare cu unul adaptat pentru utilizarea intensă pe circuit.

Plăcuțele topite ale BMW-ului M2. Foto: Piața Auto

Deși discurile de frână vechi prezentau urme de supraîncălzire, acestea nu erau deformate, ceea ce indică o rezistență remarcabilă, însă plăcuțele, posibil neoriginale, nu au putut face față cerințelor impuse de performanțele modelului BMW M2.

La demontarea etrierelor față, mecanicii români au constatat că toate plăcuțele erau într-o stare avansată de degradare, devenind sfărâmicioase. Topirea repetată a acestora a afectat și garniturile pistoanelor din etriere, care s-au uscat și deteriorat.

Doar prin înlocuirea minuțioasă a fiecărei garnituri, pentru fiecare piston, frânele pot reveni la capacitatea lor maximă, au explicat mecanicii service-ului. Totodată, au fost schimbate și furtunașele metalice din sistemul de frânare pentru a asigura o funcționare optimă.

Reparații și îmbunătățiri adiționale

Pe lângă sistemul de frânare, mașina a necesitat și alte intervenții. Bucșele diferențialului spate au fost înlocuite cu variante mai rezistente, o modificare frecvent întâlnită la mașinile cu motoare îmbunătățite, pentru a proteja diferențialul de șocurile produse în timpul utilizării funcției de „launch control”.

De asemenea, semeringurile planetarelor punții spate au fost schimbate din cauza pierderilor de ulei, iar transmisia automată cu dublu ambreiaj a beneficiat de o nouă revizie, deși ultima avusese loc relativ recent, conform evaluării stării uleiului.

Pe partea de motorizare, proprietarul a solicitat schimbarea celor șase bujii și instalarea unui nou sistem de admisie.

Modificările includ două filtre cu rezistență redusă, amplasate mai jos, în apropierea barei de protecție față. Deși această poziționare este ideală pentru utilizarea pe circuit, ea poate reprezenta un risc în condiții de ploaie torențială, când apa ar putea fi aspirată în motor.

După finalizarea reparațiilor, BMW-ul M2 Competition era din nou pregătit pentru pistele de circuit, de această dată cu un sistem de frânare îmbunătățit și alte ajustări menite să-i sporească performanța.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE