Motorul BMW M3, desfăcut după 150.000 de kilometri

Motorul S58, care echipează actuala generație M3, este renumit pentru durabilitatea sa, chiar și în condiții de utilizare intensă. Publicația germană Auto Bild a confirmat această reputație, plasând modelul pe primul loc în clasamentul fiabilității dintr-un total de peste 110 autoturisme testate pe distanțe de minimum 100.000 de kilometri, fără semne de uzură, inclusiv la motor.

Recent, un service auto din România, Coasta de Est, a avut ocazia să analizeze un astfel de motor, descoperind o calitate tehnică remarcabilă.

Proprietarul vehiculului, un pasionat de performanță, a menținut componentele originale timp de 150.000 de kilometri, înainte de a decide să crească puterea motorului la 1.000 CP. Dezasamblarea unui motor ultraperformant, precum cel din BMW M3, implică o serie de pași preciși.

Motorul este conectat la mai multe radiatoare – pentru antigel, intercooler, ulei și cutia de viteze – ceea ce necesită deconectarea atentă a conductelor.

Mecanicii au început prin inspectarea propulsorului, constatând că toate componentele interne erau într-o stare perfectă, fără urme de uzură sau depuneri.

Modificările necesare pentru 1.000 CP

Pentru a pregăti motorul să atingă o putere de 1.000 CP, au fost instalate componente noi: biele ranforsate cu cuzineți, pistoane îmbunătățite, axe cu came noi, arcuri de supape și turbine de dimensiuni mai mari. În plus, un convertizor nou a fost montat pentru a face față noii puteri.

Mecanicii au utilizat unelte și tehnici de măsurare de înaltă precizie, inclusiv analiza vilbrochenului, pentru a se asigura că toate toleranțele sunt perfecte.

Fiecare piesă nouă instalată a fost verificată cu grijă, iar măsurătorile au reconfirmat starea excelentă a motorului, au explicat mecanicii, potrivit piataauto.md. Aceștia au folosit pastă de montaj pentru cuzineți, în loc de ulei simplu, pentru o lubrifiere optimă la primele rotații.

Detalii care impresionează

Un detaliu remarcabil al motorului S58 este prezența a patru cuzineți axiali, în loc de doi, cum se găsește la motoarele obișnuite. De asemenea, blocul motorului include elemente de ranforsare suplimentare, care i-au impresionat pe specialiști.

În timpul procesului de asamblare, mecanicii au demonstrat o atenție excepțională la detalii, protejând galeriile motorului de praf și utilizând soluții antioxidante pentru curățarea componentelor. Turbinele au fost montate în pereche, păstrând configurația originală, iar distribuția completă a fost sincronizată corect, deși a fost necesară înlocuirea unei plăci defecte.

Prima pornire a motorului reconstruit

După finalizarea lucrărilor mecanice, motorul a fost pornit inițial fără sistemul de evacuare montat. Sunetul a fost descris ca fiind unul tăios, dar ritmic. Sunetul complet al motorului a putut fi auzit după asamblarea întregii mașini și montarea sistemului de evacuare.

Proiectul este finalizat pe partea mecanică, urmând calibrările electronice și testarea pe un stand dinamometric, unde va fi măsurată puterea obținută de BMW M3.

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