Performanță ridicată și fiabilitate unică

Motorul S58, un propulsor de 3.0 litri cu două turbocompresoare, livrează între 460 și 550 CP în varianta sa de serie, fiind utilizat pe modelele BMW M3, M4, M2 și X4 M. Cu toate acestea, experții auto reușesc să-i crească puterea la 700-750 CP cu modificări minime, iar cu ajustări mai complexe, chiar la peste 1.000 CP.

Iar acest motor și-a demonstrat durabilitatea chiar și atunci când a fost modificat pentru a atinge peste 1.000 CP, conform publicației Piata Auto. Specificațiile de bază ale motorului, inclusiv pistoanele, bielele și arborele cotit, reușesc să reziste excelent acestor cerințe extreme.

BMW M3, echipat cu motorul S58 în versiunea sa standard, a fost desemnată cea mai fiabilă mașină în testele AutoBild, după ce a parcurs 100.000 de kilometri fără nicio defecțiune sau semne de uzură. Aceasta este o dovadă clară a calității materialelor și a tehnologiei de fabricație implementate de BMW.

Testul suprem: Red Bull Driftbrothers

Un test extrem pentru motorul S58 a venit din partea echipei de motorsport Red Bull Driftbrothers, fondată de frații Elias și Johannes Hountondji. Aceștia au ales să folosească două motoare S58 pentru a-și echipa modelele BMW M4 din generația G82, pe care le-au modificat pentru a produce peste 1.000 CP și un cuplu de 1.285 Nm.

„Motoarele astea au topit sute de anvelope în drift şi au trecut prin ele tone de combustibil”, au declarat cei doi frați.

Mașinile lor au fost supuse unor condiții extreme în cadrul a zeci de competiții, dar și în timpul antrenamentelor intense, demonstrând rezistența incredibilă a motorului.

Modificări minime, rezultate remarcabile

Modificările aduse motoarelor au inclus instalarea unor turbine mai mari, modificarea ușoară a chiulasei și creșterea presiunii sistemului de injecție. În mod remarcabil, componentele interne precum pistoanele, bielele și arborele cotit au rămas neschimbate, iar motorul a dovedit o calitate remarcabilă a fabricației prin rezistența sa la noile condiții de stres.

Sistemul de injecție dublă, cu presiune înaltă de până la 350 bari, a fost recalibrat pentru a face față noilor cerințe de performanță. De asemenea, sistemul de răcire a fost îmbunătățit pentru a gestiona căldura suplimentară generată de creșterea puterii.

Rezultatele analizelor BMW: starea motorului, aproape impecabilă

După doi ani de utilizare extremă, frații Hountondji au dus motoarele S58 la sediul BMW M pentru a fi dezasamblate și analizate împreună cu inginerii producătorului german. Surprinzător, starea internă a motoarelor era aproape impecabilă.

„Arborii cu came arătau impecabil, fără depuneri carbonice sau uzuri critice”, au remarcat inginerii BMW.

Chiulasa și cilindrii nu prezentau semne de eroziune, iar garniturile au asigurat o etanșare perfectă, chiar și în condiții de exploatare intensă. De asemenea, injectorii și valvele, deși utilizate la maxim, nu au arătat deteriorări semnificative. Pistoanele, bielele și cuzineții, deși supuși unei puteri duble față de cea standard, au prezentat doar urme minime de uzură.

„Cuzineții arătau ca și cum motorul abia ar fi început să fie utilizat”, au adăugat frații Hountondji. Arborele cotit, deși supus unor forțe torsionale imense, a rămas în stare perfectă, demonstrând calitatea materialelor folosite de BMW.

Rezultatele acestei analize sunt o dovadă clară a nivelului excepțional de inginerie pe care BMW l-a atins cu motorul S58. Acesta nu doar că oferă performanțe de top, dar reușește să reziste și celor mai dure condiții, fără a compromite fiabilitatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE