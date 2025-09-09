Pechier, în vârstă de 53 de ani, era anestezist la două clinici din Besançon. Între 2008 și 2017, mai mulți pacienți au suferit stopuri cardiace în condiții suspecte. Acesta e acuzat că i-a otrăvit pe cei 30 de pacienți pentru a crea situații de urgență în care să-și demonstreze abilitățile de resuscitare, conform Mirror.

„El este acuzat că a otrăvit pacienți sănătoși pentru a le face rău colegilor cu care era în conflict. Frederic Pechier era primul care intervenea în caz de stop cardiac. Avea întotdeauna o soluție”, a spus procurorul Etienne Manteaux.

Cea mai tânără victimă ar fi fost Teddy, un copil de 4 ani care a supraviețuit celor două stopuri cardiace suferite în timpul unei operații la amigdale în 2016. Cea mai în vârstă victimă avea 89 de ani.

Medicul neagă acuzațiile, susținând că nu este responsabil pentru suferința familiilor afectate: „Înțeleg perfect, dar, pe de altă parte, nu sunt responsabil pentru suferința lor”.

Procesul a fost deschis după o anchetă începută în 2017, în urma unei serii de stopuri cardiace suspecte la pacienți cu risc scăzut. Pechier, tată a trei copii, riscă închisoarea pe viață dacă va fi găsit vinovat. El nu mai practică medicina din 2017, deși autorizația sa era valabilă până în 2023.

Echipa sa de apărare, condusă de Randall Schwerdoffer, susține că acuzațiile sunt greu de dovedit. „Este foarte ușor să acuzi oamenii, dar este mai greu să dovedești lucrurile”, a spus avocatul.

În primele două săptămâni ale procesului, vor fi analizate cele mai recente cazuri, urmate de examinarea detaliată a fiecărei presupuse otrăviri.

Stephane Giuranna, avocatul mai multor părți civile, a declarat pentru AFP: „Va fi un maraton juridic, dar suntem pregătiți. Toate drumurile duc la Pechier.”

Amintim că un medic din Berlin (Germania), supranumit „Doctorul morții”, este acuzat că a omorât din plăcere 15 pacienți bolnavi, fapte pentru care va fi judecat, însă este cercetat și în alte 96 de morți suspecte.

