„M-am dus în bucătărie și am văzut o bombă venind spre fereastra mea. Totul a fost atât de rapid, încât nu am știut ce se întâmplă. Pur și simplu am văzut-o zburând spre mine”, îşi aminteşte Olena Selichzianowa de dimineaţa zilei de 11 martie, când o bombă le-a distrus apartamentul.

Femeia spune că şi-a tras copiii ei gemeni de cinci ani, Nazar și Timur, sub ea pentru a-i proteja de bucățile de șrapnel. După impactul bombei, nu-și mai amintește nimic.

Toți trei au fost orbiți de fragmentele bombei care le-au tăiat brațele și fețele. La nivelul pielii au suferit arsuri grave, un mic ciob de sticlă s-a înfipt într-unul dintre ochii Olenei, iar piciorul i-a fost rupt, relatează BBC, care a vorbit cu familia în spitalul din Polonia în care au fost tratați.

Inițial, cei trei au fost duşi la un spital din apropiere, în Ucraina, dar rănile lor erau atât de grave, încât trebuia să fie mutați rapid.

Au parcurs 900 de kilometri într-o săptămână

În Lviv, medicul specialist în oftalmologie Natalia Preis a trimis imaginile cu rănile celor trei fostului său profesor din Polonia, Robert Rejdak, de la Universitatea de Medicină din Lublin. Potrivit presei din Polonia, femeia şi cei doi copii au parcurs 900 de kilometri până în Polonia în şapte zile. Când cei trei răniți au pornit în călătorie, o bombă a căzut asupra spitalului care îi tratase, mai scriu jurnaliștii polonezi.

Ei au venit din iad. Mama era complet oarbă, putea doar să se întindă pentru a-și atinge copiii. Copiii erau atât de flămânzi și obosiți când au ajuns, încât nu făceau decât să mănânce, să doarmă și să plângă. Robert Rejdak, medicul oftalmolog care le-a salvat vederea:

„Am decis să o operăm pe mamă. Am efectuat o operație bilaterală de cataractă. Operația a fost foarte complicată din cauza rănilor, din cauza unei bucăți de sticlă în interiorul unui ochi. Din fericire, operația a decurs foarte bine și Olena vede aproape complet la două zile după intervenţie. Procesul de vindecare decurge bine, așa că sper că va fi și mai bine – dar cel puțin acum își poate vedea băieții și se poate uita în jur”, spune profesorul Robert Rejdak, de la Universitatea de Medicină din Lublin.

Recomandări Informații din apropierea lui Putin: o sursă de la Kremlin a vorbit, sub anonimat, cu un ziar din Rusia

Unul din gemeni şi-a pierdut un ochi

Nazar, unul din gemeni, și-a pierdut un ochi. „Gemenii au, de asemenea, traume oculare cu adevărat mari. Sperăm că vederea va fi bună, dar au nevoie de un tratament mai îndelungat”, susţine medicul polonez.

Dacă Olena și băieții ei ar fi ajuns la Lublin doar câteva zile mai târziu, aceştia şi-ar fi pierdut vederea. „Ar fi fost orbi pentru că au sosit în ultimul moment pentru a începe tratamentul, a durat deja șapte zile de la accident, iar în cazul traumatismelor oculare, timpul este crucial”, explică Robert Rejdak. Întrebat dacă a fost un miracol că a reușit să le salveze vederea, profesorul Rejdak a răspuns: „un pic”.

Un psiholog îi ajută, le dă pastile ca să poată dormi. Se simt mai bine, după ce au suferit mai multe operații. Dar au văzut cum a căzut bomba peste ei. Sunt un pic mai calmi, dar se chinuie să doarmă. Olena Selichzianowa:

Înainte de război, Olena a fost bucătăreasă la școala locală. Întrebată dacă ar vrea să se întoarcă acasă, aceasta a spus rapid „nu”. „Toată lumea a fost atât de amabilă aici, încât vreau să rămân. De asemenea, casa mea a fost distrusă, nu a mai rămas nimic”.

