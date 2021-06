Incidentul a avut loc duminică, 27 iunie. Poliția londoneză a confirmat, într-un comunicat publicat pe Twitter, că cercetează incidentul: „Suntem la curent cu o înregistrare video distribuită online care arată un incident din Parcul St. James. Ofițerii au vorbit cu toți cei implicați la momentul respectiv și datele lor au fost luate. Suntem în legătură cu victima și circumstanțele sunt investigate în continuare”.

Run Whitty Run ?? pic.twitter.com/Hj7D24c8UE — DanielScoland (@DanielScoland) June 28, 2021

Premierul Boris Johnson s-a declarat „șocat de hărțuirea abjectă” a directorului medical al Angliei.

„Condamn comportamentul acestor golani”, a afirmat acesta pe Twitter.

Im shocked at seeing the despicable harassment of Chief Medical Officer Chris Whitty.



I condemn the behaviour of these thugs. Our hard-working public servants should not have to face this kind of intimidation on our streets and we will not tolerate it. — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 29, 2021

Medicul epidemiolog Chris Whitty a avut un rol central în gestionarea pandemiei și a apărut adesea alături de Johnson la conferințele de presă.

