Meghan Markle a făcut declarații emoționante în timpul unei vizite în Melbourne, unde a vorbit deschis despre experiența dureroasă trăită în mediul online. Ducesa de Sussex susține că, timp de aproape un deceniu, a fost „cea mai hărțuită persoană din lume” pe internet.

„Am fost agresată zilnic timp de 10 ani”

Alături de soțul său, prințul Harry, Meghan a participat la un eveniment dedicat sănătății mintale, unde a discutat despre impactul negativ al rețelelor sociale. Aceasta a mărturisit că a fost ținta unor atacuri constante: „Am fost agresată zilnic timp de 10 ani”, a spus ea, subliniind că platformele digitale nu sunt suficient motivate să combată abuzurile, potrivit bbc.com.

Meghan Markle a criticat și modul în care funcționează industria social media, pe care o consideră bazată pe „cruzime pentru a obține clicuri”.

Prințul Harry, un apel la responsabilitate

Prințul Harry a susținut la rândul său ideea că platformele online ar trebui să fie mai sigure, mai ales pentru tineri. El a lăudat inițiativa Australiei de a limita accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, dar a subliniat că problema nu ar fi trebuit să ajungă până la astfel de măsuri. „Companiile trebuie să fie responsabile. Nu copiii ar trebui pedepsiți, ci mediul ar trebui să fie sigur pentru toți”, a declarat acesta.

În cadrul aceleiași vizite, Prințul Harry a susținut un discurs în care a vorbit și despre pierderea mamei sale, Prințesa Diana. Acesta a recunoscut că s-a simțit de-a lungul vieții „pierdut, trădat sau lipsit de putere”, subliniind cât de dificil este să gestionezi durerea, mai ales în lumina reflectoarelor.

În timpul turneului, cei doi au participat și la un tur cultural organizat de comunitatea aborigenă, explorând zona râului Birrarung (Yarra). Au aflat mai multe despre tradițiile locale, despre modul în care terenurile erau folosite în trecut și despre legătura profundă dintre populația indigenă și acest teritoriu.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întâlnit cu localnicii

Cuplul a fost întâmpinat cu entuziasm de localnici și turiști. Mulți dintre cei care i-au întâlnit au vorbit despre cât de calzi și autentici sunt. Deși au existat și critici legate de faptul că participă la evenimente plătite ca persoane private, susținătorii lor consideră că este firesc ca aceștia să își construiască un nou drum.

