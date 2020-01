De Valentina Postelnicu,

Meleşcanu a postat un mesaj pe Facebook în care afirmă că este un “modus operandi” în zilele noastre ca persoane care nu au făcut nimic pentru țară și pentru societatea românească să lanseze atacuri asupra celor care și-au dovedit valoarea de-a lungul anilor și care, evident, constituie un motiv de frustrare pentru epigonismul lor”.

„Pentru domnul Claudiu Iulius Gavril Năsui am câteva răspunsuri, cu scuzele care se impun:

– îmi cer scuze că m-am născut în timpul războiului și că mi-am permis să supraviețuiesc acelei perioade de lipsuri, foamete, boli și tot felul de mizerii.

– îmi cer scuze că, supraviețuind, am înțeles de copil că părinții, în afara de iubirea lor și educația de bază, cei 7 ani de acasă, nu aveau ce să îmi ofere și m-am năpustit asupra învățăturii, școala fiind singura alternativă la sărăcia în care se zbătea România pe atunci.

– îmi cer scuze că am fost un student eminent, că am absolvit un doctorat pe vremea când, pentru a obține un doctorat nu aveai nevoie de banii lui tata, ci doar de muncă, inteligență, sacrificiu și dedicare.

– îmi cer scuze că de cincizeci și cinci de ani muncesc în țara mea și pentru țara mea, nu pentru firma lui tata, nici pentru alte afaceri cu statul român, că nu am vândut mărfuri statului român la prețuri supraevaluate, ca să mă îmbogățesc fraudulos.

– de cincizeci și cinci de ani muncesc pentru țara mea și plătesc taxe și impozite contribuind la fondul de pensii timp de peste o jumătate de veac, inclusiv în prezent.

– pensia mea “specială” este câștigată prin munca pusă în slujba statului român și nu la firma lui tata.

Firmele care fac afaceri oneroase cu statul căpușează statul, nu cei care muncesc pentru stat și plătesc cinstit taxe și impozite.

– îmi cer scuze că am muncit mult, conform competențelor și puterii mele de muncă: am muncit ca diplomat (nu ca “politruc” – vă recomand să consultati DEX-ul pentru a înțelege sensul cuvintelor pe care le folosiți), ministru, director SIE, dar și ca profesor universitar la universități de stat și particulare.

– îmi cer scuze că vă simțiți umilit de competențele mele”.

Recomandări Newsweek: Firma de pază a jurnalistului Sorin Ovidiu Bălan a păgubit statul cu peste 9 milioane de lei

El mai spune că, „spre deosebire de tatăl lui Claudiu Năsui, tatăl său a decedat când avea 12 ani și nu a avut nicio firmă care să îi plătească școli și la care să se „

Recomandări Hotel Concordia, clădirea Unirii și a dezbinării noastre. A scăpat de două incendii, e distrusă de ignoranță, iar primarul Negoiță refuză să spună cui aparține

„Ce am făcut eu pentru România puteți citi pe Wikipedia și dacă nu vi se pare edificator, vă recomand cartea “Diplomația – Politica externă a României 1992 – 1996; 2017-2019”, pe care am publicat-o de curând și unde veți găsi date și documente oficiale, nu vorbe fară acoperire și calomnii așa cum emiteți dumneavoastră. Cartea vă lămurește cu privire la ce mă recomandă pentru a avea “remunerații barosane”, cum vă exprimați dumneavostra cu eleganță. De altfel, ca parlamentar și dumneavoastră încasați “remunerații barosane”. Să înteleg că și dumneavoastră “capușați” statul? Dar pe dumneavoastră ce vă recomandă să încasați aceste “remunerații barosane”? „, a mai scris Meleşcanu.

Citeşte şi:

Hotel Concordia, clădirea Unirii și a dezbinării noastre. A scăpat de două incendii, e distrusă de ignoranță, iar primarul Negoiță refuză să spună cui aparține

GSP.RO Serena Williamns, devastată după eliminarea de la AO: „O atitudine neprofesionistă!”