Neculai Lipan și-a înmormântat mama marți, 29 decembrie. Pe 2 ianuarie, când s-a dus să aprindă o lumânare, a găsit mormântul devastat.

El susține că o soră a tatălui său este nemulțumită și o bănuiește că ar fi pus doi oameni din sat să distrugă mormântul.

„Am înmormântat-o pe mama marți și a venit unul, a scos crucea, a nivelat mormântul. Am făcut poze, am sunat la 112 și a venit poliția”, spune bărbatul.

Sunt doi oameni din sat care au profanat mormântul. Ei au fost influențați de o soră de-a tatei, care voia și ea să intre acolo, fiindcă în acel loc sunt îngropați și bunicii mei, și părinții ei. A și venit și la înmormântare și tot punea întrebări, nu-i convenea. Neculai Lipan:

„Noi am plătit contribuția în fiecare an, părintele știe, și consiliul de la biserică știe, locul îl avem de la bunicul, de 40 de ani, avem grijă în fiecare an. Ei n-au venit nici să aprindă o lumânare sau să îngrijească mormântul”, a mai spus bărbatul.

Polițiștii au făcut primele cercetări și au deschis o anchetă pentru profanare de morminte.

„Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a faptelor și împrejurărilor în care au fost comise”, a declarat Dimitrie Mocanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

